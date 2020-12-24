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Специалисты компании CD Project Red, ответственные за разработку нашумевшей (как в положительном, так и отрицательном ключах) Cyberpunk 2077, продолжают отважно сражаться с целым рядом проблем и багов в игре: несколько дней назад разработчики представили патч версии 1.05, решающий огромное количество ошибок в квестах и оформлении, а также ощутимо повышающий уровень производительности, в том числе для систем, включающих в себя 4- и 6-ядерные процессоры AMD (что не слишком понравилось ряду обладателей CPU с количеством ядер от 8 и выше), а пару часов назад явили миру очередной хотфикс, содержащий лишь несколько исправлений.

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Источник изображения: CD PROJEKT

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Патч, получивший порядковый номер 1.06, решает баг в одном из квестов, улучшает менеджмент памяти для консолей, что приводит к уменьшению количества «вылетов», а также устраняет проблему с сохранениями для ПК-версии, убирая лимит на размер файла, с которой игроки столкнулись несколько дней назад: тогда опытным путём стало известно, что в том случае, если размер файла сохранения превышал значение в 8 Мбайт, игра попросту отказывалась загружаться, что было связано с наличием большого количества предметов в инвентаре.

К сожалению, патч не в состоянии «починить» файлы сохранения, созданные до его установки, поэтому игрокам, которые уже успели «обжечься», придётся проходить некоторые отрезки игры заново.