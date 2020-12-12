NVIDIA опубликовала рекомендации по настройке Cyberpunk 2077 для комфортного игрового процесса
Специалисты компании NVIDIA, изучив отзывы геймерского сообщества касательно уровня производительности разных моделей видеокарт в недавно дебютировавшей игре Cyberpunk 2077, решили дать рекомендации по оптимальной настройке графики в зависимости от используемого видеоадаптера.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Согласно приведенному «учебному пособию», игрокам, не желающим долго и нудно копаться в разнообразных настройках Cyberpunk 2077, предлагается скачать последнюю версию графического драйвера, в настройках которого есть заветная кнопка «Оптимизировать».
Что касается опытных геймеров, желающих убедиться в эффективном функционировании каждой опции, специалисты NVIDIA подготовили три таблицы с достаточно внушительным количеством настроек, которые пригодятся владельцам ряда современных видеокарт.
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Источник изображений: NVIDIA
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К сожалению, в данных таблицах представлен далеко не полный набор графических адаптеров, распространённых среди геймерского сообщества, поэтому обладателям моделей, не вошедших в список, вероятно, придётся либо настраивать игру методом проб и ошибок, либо довериться автоматическим настройкам.
Стоит напомнить, что игра достаточно требовательна к графической подсистеме, в результате чего даже GeForce RTX 3090 не может обеспечить заветные 60 к/с в разрешении 4K, что может быть вызвано проблемами с оптимизацией. Кроме того, неравномерность нагрузки потоков процессоров AMD также вызывает некоторые вопросы.
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