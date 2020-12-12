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Другое

NVIDIA опубликовала рекомендации по настройке Cyberpunk 2077 для комфортного игрового процесса

Оптимизация — дело ответственное.
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Специалисты компании NVIDIA, изучив отзывы геймерского сообщества касательно уровня производительности разных моделей видеокарт в недавно дебютировавшей игре Cyberpunk 2077, решили дать рекомендации по оптимальной настройке графики в зависимости от используемого видеоадаптера.

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Источник изображения: CD PROJEKT

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Согласно приведенному «учебному пособию», игрокам, не желающим долго и нудно копаться в разнообразных настройках Cyberpunk 2077, предлагается скачать последнюю версию графического драйвера, в настройках которого есть заветная кнопка «Оптимизировать».

Что касается опытных геймеров, желающих убедиться в эффективном функционировании каждой опции, специалисты NVIDIA подготовили три таблицы с достаточно внушительным количеством настроек, которые пригодятся владельцам ряда современных видеокарт.

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Источник изображений: NVIDIA

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К сожалению, в данных таблицах представлен далеко не полный набор графических адаптеров, распространённых среди геймерского сообщества, поэтому обладателям моделей, не вошедших в список, вероятно, придётся либо настраивать игру методом проб и ошибок, либо довериться автоматическим настройкам.

Стоит напомнить, что игра достаточно требовательна к графической подсистеме, в результате чего даже GeForce RTX 3090 не может обеспечить заветные 60 к/с в разрешении 4K, что может быть вызвано проблемами с оптимизацией. Кроме того, неравномерность нагрузки потоков процессоров AMD также вызывает некоторые вопросы.

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Иван Иванович
23:58
да да да, на 2070S с RTX в 40фпс ага ультра да да
NVIDIA опубликовала рекомендации по настройке Cyberpunk 2077 для комфортного игрового процесса
antonshe
23:58
Ещё есть отсылки к Деус Екс. Радио Самисдат.
В Cyberpunk 2077 поместили отсылки к сразу двух мировым хитам: The Witcher 3 и GTA: San Andreas
ProGaMeEXT
23:58
Да пусть в попу себе засунут свою "ответственность" за тех.проблемы ... На их же сайте в таблице указаны к примеру : FHD/high/1060/rx590 как рекомендованные для игры на высоких в FHD . Я имея RX580/8 ...
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
Игорь Антонов
23:57
Есть такое . Куча игр и хватает на пол часа. За то что нибудь в старенькое зарубиться так на пол дня можно залипнуть . В то что подходил много раз. Амаиомтноаном только ютубчик. Лисать новые конфиги и...
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
zaithito
23:56
Надо затестить игрулю пока 1080Ти не продал! Ни разу не видел свой 7820Х загруженным в играх более чем на 45%!
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
НАРОЧИТО ВЫЧУРНО
23:55
Сама NVIDIA читает эту карту Hi-End. То есть топовой.
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Beast78
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У тебя вообще никакого нет и никогда не будет
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zaithito
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Есть такое! Но освоил пошаговые РПГ благодаря олдскульному Фаллауту 1 и 2! Графика уже не пугает не в каких играх! И теперь открыл для себя новое вдохновение. Сейчас играю shadowrun hong kong. Трилог...
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antej90
23:45
Такая же ситуация, такой же конфиг, только вместо ютуба нравится наблюдать за игрой приятелей на моем компе.
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