Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
Горячо ожидаемая игра Cyberpunk 2077, вышедшая несколько дней назад, успела «наделать шума» в компьютерном сообществе, получив как положительные, так и отрицательные отзывы, а также предъявив серьёзные требования к видеокартам геймеров, предпочитающих играть при максимальных настройках качества в разрешении 4K.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Кроме того, недавний тест специалистов PC Games Hardware показал, что Cyberpunk 2077 в состоянии серьёзно нагрузить флагманские процессоры Intel и AMD в лице Core i9-10900K и Ryzen 5 5950X, однако, как показывают «замеры» ещё одного популярного ресурса, GameGPU, оптимизация игры далека от совершенства.
Согласно представленным графикам, игровое приложение не в состоянии равномерно распределить нагрузку на все ядра/потоки процессоров AMD, имеющих в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков и более, в то время как CPU производства Intel данной проблемы лишены.
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Источник изображений: GameGPU
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Данные источника подтверждают и результаты тестов ряда энтузиастов: так, «замеры» CapFrameX и Amduscias также продемонстрировали неравномерную нагрузку на процессоры AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X, при этом Core i9-10900K не испытывает каких-либо трудностей.
Источник изображений: Twitter, CapFrameX
Источник изображения: Twitter, Amduscias
Вполне вероятно, что при равномерной нагрузке процессоры AMD смогут продемонстрировать более выдающиеся результаты в Cyberpunk 2077, однако насколько быстро разработчики игры справятся с данной проблемой, пока остаётся загадкой.
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