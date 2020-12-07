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Геймерский мир замер в предвкушении официального релиза горячо ожидаемой компьютерной игры Cyberpunk 2077. Впрочем, ряд обозревателей уже успел ознакомиться с новинкой, о чём свидетельствуют первые отзывы, которые, к слову сказать, оказались весьма положительными, а специалисты ресурса Tom's Hardware не только поделились своими первыми впечатлениями от игры, но и продемонстрировали, насколько производительной системой должен обладать геймер, желающий насладиться качественным и комфортным игровым процессом.

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Источник изображения: CD PROJEKT

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Для своих изысканий исследователи вооружились рядом видеокарт нескольких поколений и настольным процессором Intel Core i9-9900K. Тестирование проводилось как в «стандартном» режиме, так и с активацией технологии трассировки лучей и DLSS. Кроме того, специалисты исследовали зависимость производительности игры от количества ядер CPU, для чего они отключили половину ядер, сэмулировав некое подобие Core i7-7700K с некоторыми оговорками касательно частоты и объёма кэш-памяти.

Стоит отметить, что официальная поддержка трассировки лучей в Cyberpunk 2077 в настоящий момент реализована только для видеокарт NVIDIA, в то время как для графических адаптеров AMD внедрение данной технологии обещается чуть позже.

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В разрешении 1080p с использованием пресета «Medium» входным билетом для нетребовательного геймера станет графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти «на борту», а комфортный игровой процесс обеспечит AMD Radeon RX 5600 XT или GeForce RTX 2060. Не менее интересен тот факт, что 4-ядерный 8-поточный CPU в паре с RTX 3090 продемонстрировал падение производительности в ~25 % по сравнению с 8-ядерной 16-поточной конфигурацией.

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Повышение разрешения до 1440p исключило GTX 1060 из списка видеокарт, позволяющих насладиться игрой (с некоторыми оговорками), а вот RX 5600 XT и RTX 2060 вполне могут справиться с минимальными требованиями, в то время как для обеспечения ~60 к/с и выше потребуется RTX 3060 Ti.

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Для нетребовательных геймеров, всё же предпочитающих играть в разрешении 4K, подойдёт GeForce RTX 3060 Ti, в то время как обеспечить комфортное значение кадровой частоты смогут лишь RTX 3080 и RTX 3090. При этом зависимость от количества ядер CPU в 4K практически не наблюдается.

Увеличение качества изображения до пресета «Ultra» даже в разрешении 1080p не позволяет GTX 1060 6 Гбайт обеспечить минимальный уровень в 30 fps и выше — для этого понадобятся RX 5600 XT и RTX 2060. Насладиться красотами рейтрейсинга позволят RTX 3080 и RTX 3090 – как при использовании пресета «Medium» (RTM), так и в Ultra-качестве (RTU). Что касается количества ядер процессора, то производительность модели с 8 ядрами/16 потоками «на борту» оказывается гораздо выше по сравнению с 4-ядерным/8-поточным CPU.

Поиграть в разрешении 2560x1440 можно будет, имея в своём распоряжении RTX 2060, в то время как качественную картинку обеспечит как минимум RX 6800 XT, а активация трассировки лучей не позволяет даже RTX 3090 обеспечить заветные 60 fps.

Что касается самых требовательных геймеров, предпочитающих играть в разрешении 4K с максимальными настройками качества, то их ждёт разочарование — даже флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090 не способна обеспечить качественный игровой процесс, не говоря уже о применении рейтресинга.

Впрочем, частично исправить ситуацию сможет активация DLSS, ощутимо увеличивающая производительность графических адаптеров NVIDIA.

Источник изображений: Tom's Hardware

В целом исследователи ресурса отмечают, что, несмотря на наличие ряда технических проблем, насладиться игровым процессом смогут даже владельцы не слишком новых систем, однако рекомендуют использовать как минимум 6-ядерный 12-поточный процессор и 16 Гбайт оперативной памяти.