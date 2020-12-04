Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, недавний анонс новой технологии AMD Smart Access Memory, позволяющей процессору получить доступ ко всему имеющемуся в наличии объёму видеобуфера графического адаптера и тем самым повысить уровень производительности системы в ряде задач, вызвал нешуточный интерес у большинства производителей, которые также стали внедрять новую функцию, основанную на входящую в стандарт PCIe структуру Resizable BAR, в свои продукты: первопроходцем в данной области стал тайваньский вендор ASUS, а уже сейчас за ним последовал ряд других компаний, в том числе ASRock.

реклама

Как сообщает ресурс Wccftech, тайваньский производитель выпустил новую Beta-версию BIOS (1.72) для материнских плат на базе набора системной логики Z490, позволяющую активировать новую функцию, которая с лёгкой руки маркетологов компании получила название Clever Access Memory.

анонсы и реклама RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Судя по результатам тестирования в паре популярных игровых приложений, новая функция действительно способна оказать положительное влияние в ряде задач: так, «замеры» на тестовой системе, включающей в себя видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT, процессор Intel Core i7-10700K, системную плату ASRock Z490 Taichi и два модуля оперативной памяти DDR4-2666 продемонстрировали рост производительности в Shadow of the Tomb Raider и Assassin's Creed Valhalla примерно на 3,3 % и 11,5 % соответственно.

реклама

Источник изображений: Wccftech

Стоит напомнить, что NVIDIA также намерена представить аналог AMD Smart Access Memory для своих графических адаптеров поколения Ampere, однако информации о точных сроках внедрения новой технологии пока не имеется.