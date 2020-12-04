ASRock представила свою реализацию Resizable BAR для Z490 — рост производительности достигает 11,5 %
Похоже, недавний анонс новой технологии AMD Smart Access Memory, позволяющей процессору получить доступ ко всему имеющемуся в наличии объёму видеобуфера графического адаптера и тем самым повысить уровень производительности системы в ряде задач, вызвал нешуточный интерес у большинства производителей, которые также стали внедрять новую функцию, основанную на входящую в стандарт PCIe структуру Resizable BAR, в свои продукты: первопроходцем в данной области стал тайваньский вендор ASUS, а уже сейчас за ним последовал ряд других компаний, в том числе ASRock.
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Как сообщает ресурс Wccftech, тайваньский производитель выпустил новую Beta-версию BIOS (1.72) для материнских плат на базе набора системной логики Z490, позволяющую активировать новую функцию, которая с лёгкой руки маркетологов компании получила название Clever Access Memory.
Судя по результатам тестирования в паре популярных игровых приложений, новая функция действительно способна оказать положительное влияние в ряде задач: так, «замеры» на тестовой системе, включающей в себя видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT, процессор Intel Core i7-10700K, системную плату ASRock Z490 Taichi и два модуля оперативной памяти DDR4-2666 продемонстрировали рост производительности в Shadow of the Tomb Raider и Assassin's Creed Valhalla примерно на 3,3 % и 11,5 % соответственно.
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Источник изображений: Wccftech
Стоит напомнить, что NVIDIA также намерена представить аналог AMD Smart Access Memory для своих графических адаптеров поколения Ampere, однако информации о точных сроках внедрения новой технологии пока не имеется.
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