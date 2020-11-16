Неофициальные источники говорят о скромных запасах Radeon RX 6800 — судьба Ampere может повториться
На фоне падения запрета на материалы, иллюстрирующие процесс распаковки и демонстрации новеньких видеокарт AMD серии Radeon RX 6800, некоторые энтузиасты решили поделиться с широкой общественностью данными касательно первоначальных запасов новых моделей, и эта информация несколько настораживает.
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Источник изображения: VideoCardz
По словам энтузиаста CapFrameX, объёмы поставок моделей, прозванных «в народе» Big Navi, чрезвычайно малы — новинки рискуют пройти тот же путь, что и модели NVIDIA поколения Ampere, приобрести которые на старте продаж было чрезвычайно затруднительно, и даже сейчас всё ещё слышны «отголоски» данной проблемы.
Ещё один известный инсайдер под ником RedGamingTech вторит предыдущим словам, говоря о конкретных цифрах, иллюстрирующих количество доступных единиц в Великобритании: утверждается, что первоначальные запасы графических адаптеров серии Radeon RX 6800 составляют около 1200 штук с возможностью поставки ещё 1000-1200 единиц непосредственно перед стартом.
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Источник изображения: Twitter, RedGamingTech
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Естественно, в масштабах целой страны этих запасов хватит на считаные минуты, после чего разъярённые покупатели, вероятно, будут «штурмовать» производителей графических адаптеров и ритейлеров по всем возможным направлениям и каналам связи.
Таким образом, остаётся надеяться, что AMD и её партнёры всё же сумеют удовлетворить спрос со стороны потенциальных покупателей, не наступив на те же «грабли», что и NVIDIA.
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