Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На фоне падения запрета на материалы, иллюстрирующие процесс распаковки и демонстрации новеньких видеокарт AMD серии Radeon RX 6800, некоторые энтузиасты решили поделиться с широкой общественностью данными касательно первоначальных запасов новых моделей, и эта информация несколько настораживает.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

По словам энтузиаста CapFrameX, объёмы поставок моделей, прозванных «в народе» Big Navi, чрезвычайно малы — новинки рискуют пройти тот же путь, что и модели NVIDIA поколения Ampere, приобрести которые на старте продаж было чрезвычайно затруднительно, и даже сейчас всё ещё слышны «отголоски» данной проблемы.

Ещё один известный инсайдер под ником RedGamingTech вторит предыдущим словам, говоря о конкретных цифрах, иллюстрирующих количество доступных единиц в Великобритании: утверждается, что первоначальные запасы графических адаптеров серии Radeon RX 6800 составляют около 1200 штук с возможностью поставки ещё 1000-1200 единиц непосредственно перед стартом.

реклама

Источник изображения: Twitter, RedGamingTech

реклама

Естественно, в масштабах целой страны этих запасов хватит на считаные минуты, после чего разъярённые покупатели, вероятно, будут «штурмовать» производителей графических адаптеров и ритейлеров по всем возможным направлениям и каналам связи.

Таким образом, остаётся надеяться, что AMD и её партнёры всё же сумеют удовлетворить спрос со стороны потенциальных покупателей, не наступив на те же «грабли», что и NVIDIA.