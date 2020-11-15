Несколько моделей Radeon RX 6800 XT и RX 6800 появились в одном из европейских магазинов
В преддверии скорого дебюта первых моделей видеокарт Radeon RX 6800 XT и RX 6800 производители начинают дразнить компьютерную общественность изображениями новинок, а некоторые онлайн-магазины уже позволяют осуществить предварительный заказ: так, ресурс Wccftech сообщает, что в ассортименте финского ритейлера Multitronic появились три новых модели производства Sapphire.
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Наиболее дорогая видеокарта NITRO+ RX 6800 XT SE Gaming, выгодно отличающаяся от своих «соплеменниц» наличием разъёма USB Type-C и красочной RGB-подсветки для вентиляторов, получила ценник в ~864 евро.
Модель «попроще» в лице NITRO+ RX 6800 XT Gaming, лишённая излишеств, но, равно как и её более «продвинутая сестра», наделённая качественной системой охлаждения с тремя вентиляторами и массивным радиатором, оценена в ~839 евро.
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Видеокарту NITRO+ RX 6800 Gaming, получившую тот же самый набор преимуществ, что и предыдущая модель, включая RGB-подсветку логотипа, можно предзаказать за ~733 евро.
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Источник изображений: Sapphire
Стоит учесть, что цены приведены с учётом НДС, который составляет 24 %, и являются предварительными.
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Источник изображения: Wccftech, Multitronic
При этом информацией о времени доставки онлайн-магазин не делится, в то время как источник предполагает, что модели от Sapphire появятся через неделю-другую после официального запуска.
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