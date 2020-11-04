Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает официальные результаты тестов новых графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000, некоторые энтузиасты уже вовсю исследуют уровень производительности новинок в популярных тестовых пакетах: так, один из пользователей азиатского форума, который, судя по всему, имеет в своём распоряжении новенькую Radeon RX 6800 XT, делится данными о достижениях предтоповой модели «красной команды» в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, о чём сообщает Hassan Mujtaba посредством своего Twitter-аккаунта.

реклама

Источник изображения: AnandTech, AMD

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Согласно информации источника, в вышеназванном тестовом пакете видеоадаптер AMD Radeon RX 6800 XT набирает около 8500 баллов. Кроме того, на основании полученных результатов и данных о технических характеристиках новинок энтузиаст подсчитал приблизительный уровень производительности RX 6900 XT — по его расчётам, флагманская модель AMD сможет завоевать ~10000 очков.

Кроме того, счастливый обладатель Radeon RX 6800 XT упоминает о том, что новинка функционирует на частоте ~2,4 ГГц, а также отличается прекрасными температурными показателями, но несколько повышенным уровнем шума.

реклама

Благодаря энтузиасту, известному под ником harukaze5719, наглядно представившему достижения новых моделей «красной команды» в сравнении со средними результатами их основных конкуренток из стана NVIDIA, можно отметить, что Radeon RX 6800 XT уступает GeForce RTX 3080 в среднем около 4,7 %, в то время как RX 6900 XT, предположительно, окажется позади RTX 3090 на ~2,2 %.

реклама

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость топовой модели AMD в лице Radeon RX 6900 XT находится на отметке в $999, а RX 6800 XT оценена в $649.