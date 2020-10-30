Результаты тестов Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, 3080 и 2080 Ti обросли новыми подробностями
В рамках официального анонса потребительских видеокарт серии Radeon RX 6000 представители компании AMD поделились с общественностью не только информацией о технических характеристиках новинок, но и продемонстрировала уровень производительности новых продуктов посредством сравнительного анализа с ближайшими конкурентками из стана NVIDIA.
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Источник изображения: VideoCardz
Сегодня же компания решила опубликовать более подробные тесты новых видеокарт в 10 игровых приложениях с использованием разрешений 2K и 4K, о чём сообщает ресурс Wccftech.
Стоит отметить, что тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 9 5900X, референсную плату на базе чипсета X570 и 16 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 с эффективной частотой 3200 МГц.
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В разрешении 4K флагманский видеоадаптер AMD Radeon RX 6900 XT превзошёл своего соперника из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3090 в пяти из десяти представленных тайтлов, а в пяти оставшихся хоть и находился чуть позади, но отставание незначительное. Не менее интересен и факт превосходства предтоповой модели, Radeon RX 6800 XT, над флагманом «зелёной команды» в четырёх играх из десяти.
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Что касается противостояния между RX 6800 XT и GeForce RTX 3080, то новинка от AMD выходит победительницей в шести игровых приложениях.
Младшая из представленных моделей, Radeon RX 6800, не оставляет шансов топовой видеокарте прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti, а также опережает RTX 3080 в гоночной игре Forza Horizon 4.
В тестах при разрешении 2K флагман новой линейки AMD уступает своей топовой конкурентке из стана NVIDIA лишь в одной игре.
Мало того, в Forza Horizon 4 и Battlefield V даже младшая Radeon RX 6800 оказывается быстрее GeForce RTX 3090.
Источник изображений: Wccftech, AMD
Кроме того, специалисты AMD рассчитали показатель цена/производительность для каждой игры, исходя из которого Radeon RX 6800 XT выглядит наиболее сбалансированной покупкой из всех моделей новой линейки, за ней следует RX 6800, а RX 6900 XT замыкает тройку.
Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT составляет $999, в то время как RX 6800 XT и RX 6800 оценили в $649 и $579 соответственно.
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