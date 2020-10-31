Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti может состояться 17 ноября
Несколько дней назад модель среднего ценового сегмента в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti подтвердила свои характеристики, появившись в GPU-Z, а уже сегодня стала известна дата возможного дебюта новинки, о чём и сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на азиатский сайт MyDrivers.
реклама
Источник изображения: Wccftech
По данным источника, появление GeForce RTX 3060 Ti состоится примерно в те же временные рамки, о которых шла речь несколько дней назад, однако теперь появилась точная дата — утверждается, что новая модель дебютирует 17 ноября.
Стоит напомнить, что в основу новинки ляжет графический процессор GA104-200, располагающий 4864 активными ядрами CUDA, что на 1024 ядра меньше по сравнению с RTX 3070. Кроме того, новая модель получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, а ширина шины составит 256 бит, в результате чего пропускная способность памяти достигнет значения в 448 Гбайт/с.
реклама
Официальных данных о стоимости новой видеокарты пока нет, однако продавцы на одной из азиатских площадок уже принимают предзаказы, оценив новинку в ~3000 юаней (примерно 34000 рублей).
Что касается доступности GeForce RTX 3060 Ti для рядового покупателя, то источник полагает, что новинку может постигнуть та же участь, что и RTX 3070 – несмотря на задержку дебюта в несколько недель, запасы видеокарт оказались недостаточными.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила