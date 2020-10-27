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Характеристики NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti подтвердились — новинка замечена в GPU-Z

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Графический адаптер среднего ценового сегмента в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti продолжает настойчиво напоминать о себе: так, несколько часов назад новинка успела «засветиться» на странице предзаказа популярной азиатской площадки, а уже сейчас красуется в форме валидации популярной утилиты GPU-Z, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

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Согласно представленным данным, видеокарта GeForce RTX 3060 Ti действительно получила 4864 потоковых процессора и 80 блоков растровых операций, а также располагает 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и 256-битной шиной, в результате чего пропускная способность памяти достигает значения в 448 Гбайт/с.

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Источник изображения: TechPowerUp

При этом графический процессор представленной модели, известный под кодовым именем GA104, функционировал на частотах 1410/1665 МГц в базовом/Boost-режиме соответственно.

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Несмотря на тот факт, что NVIDIA официально не объявляла о подготовке к дебюту GeForce RTX 3060 Ti, источник сообщает, что AIB-партнёры компании активно готовятся к выходу новой модели в свет. Ожидается, что новинка появится в продаже в середине ноября, а её рекомендованная стоимость будет чуть ниже 400 долларов.

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