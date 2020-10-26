NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti доступна для предзаказа на одной из азиатских площадок
Горячая осенняя пора на рынке графических продуктов, похоже, и не думает прекращаться, хотя у бывалого оверклокера это и не вызывает особого удивления: действительно, несколько недель назад состоялся дебют продуктов NVIDIA поколения Ampere в лице GeForce RTX 3090 и RTX 3080, предназначенных для требовательных геймеров, а через пару дней произойдёт анонс потребительских видеокарт AMD серии Radeon RX 6000, за которым последует выход RTX 3070.
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Впрочем, NVIDIA не собирается останавливаться на достигнутом — согласно имеющимся данным, помимо загадочной модели, которая займёт нишу между RTX 3080 и RTX 3070, став ответом на графический адаптер AMD Radeon RX 6800 XL, в скором времени компания представит ещё одну видеокарту среднего ценового сегмента — GeForce RTX 3060 Ti, оснащённую графическим процессором GA104-200 с 4864 активными ядрами CUDA, а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной.
Как сообщает известный энтузиаст Avery, видеокарту GeForce RTX 3060 Ti уже можно предзаказать на азиатской площадке Taobao — модель производства INNO3D оценена в ~3000 юаней (около 34000 рублей), а её наличие ожидается уже 30 ноября.
Источник изображения: Twitter, Avery
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Стоит отметить, что изображение модели на странице заказа товара является простой «заглушкой» и не отображает реальной видеокарты — вполне вероятно, что ближе к дебюту новинки продавец порадует общественность фотографиями настоящего продукта.
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