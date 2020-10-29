Результаты тестирования трёх моделей AMD Radeon RX 6000 на одном графике
Буквально несколько часов назад AMD явила миру новую серию своих графических адаптеров, Radeon RX 6000, основанную на архитектуре RDNA 2. В ходе анонса представители «красной команды» поделились с компьютерной общественностью результатами тестирования новых моделей в сравнении с их конкурентами из стана NVIDIA: так, флагманская Radeon RX 6900 XT соперничает с GeForce RTX 3090, предтоповая Radeon RX 6800 XT противостоит GeForce RTX 3080, а младшая из троицы в лице Radeon RX 6800 ощутимо обгоняет RTX 2080 Ti.
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Источник изображения: VideoCardz
Энтузиаст, известный под ником _rogame, решил провести сравнительный анализ уровня производительности представленных моделей на основании результатов тестов от AMD, поделившись с общественностью наглядным графиком, взяв за точку отсчёта (100 %) достижения RX 6800 и обозначив технологии Rage Mode и Smart Access Memory сокращениями RM и SAM.
Стоит учесть, что настройки всех игровых приложений, судя по данным AMD, были идентичны, за исключением тайтла Borderlands 3, где RX 6800 тестировалась с использованием пресета Ultra, а не Badass.
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Взглянув на график, можно отметить, что флагманская Radeon RX 6900 XT с активированными функциями Rage Mode и Smart Access Memory производительнее Radeon RX 6800 на 21,66-31,42 %, в то время как предтоповая Radeon RX 6800 XT обгоняет младшую из представленных моделей на 11,3-20,34 и 2,98-19,28 % с использованием новых функций и без задействования оных соответственно.
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Анализ достижений новинок в разрезе усреднённой производительности в шести игровых приложениях дал следующие результаты: Radeon RX 6900 XT (RM + SAM) быстрее RX 6800 (SAM) на 27,35 %, а RX 6800 XT — на 18,14 и 11,37 % с активированными и деактивированными функциями RM + SAM.
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Источник изображений: Twitter, _rogame
Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость флагманской модели в лице Radeon RX 6900 XT составляет $999, в то время как RX 6800 XT и RX 6800 оценены в $649 и $579 соответственно.
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