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Результаты тестирования трёх моделей AMD Radeon RX 6000 на одном графике

Наглядное сравнение уровня производительности новинок.
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Буквально несколько часов назад AMD явила миру новую серию своих графических адаптеров, Radeon RX 6000, основанную на архитектуре RDNA 2. В ходе анонса представители «красной команды» поделились с компьютерной общественностью результатами тестирования новых моделей в сравнении с их конкурентами из стана NVIDIA: так, флагманская Radeon RX 6900 XT соперничает с GeForce RTX 3090, предтоповая Radeon RX 6800 XT противостоит GeForce RTX 3080, а младшая из троицы в лице Radeon RX 6800 ощутимо обгоняет RTX 2080 Ti.

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Источник изображения: VideoCardz

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Энтузиаст, известный под ником _rogame, решил провести сравнительный анализ уровня производительности представленных моделей на основании результатов тестов от AMD, поделившись с общественностью наглядным графиком, взяв за точку отсчёта (100 %) достижения RX 6800 и обозначив технологии Rage Mode и Smart Access Memory сокращениями RM и SAM.

Стоит учесть, что настройки всех игровых приложений, судя по данным AMD, были идентичны, за исключением тайтла Borderlands 3, где RX 6800 тестировалась с использованием пресета Ultra, а не Badass.

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Взглянув на график, можно отметить, что флагманская Radeon RX 6900 XT с активированными функциями Rage Mode и Smart Access Memory производительнее Radeon RX 6800 на 21,66-31,42 %, в то время как предтоповая Radeon RX 6800 XT обгоняет младшую из представленных моделей на 11,3-20,34 и 2,98-19,28 % с использованием новых функций и без задействования оных соответственно.

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Анализ достижений новинок в разрезе усреднённой производительности в шести игровых приложениях дал следующие результаты: Radeon RX 6900 XT (RM + SAM) быстрее RX 6800 (SAM) на 27,35 %, а RX 6800 XT — на 18,14 и 11,37 % с активированными и деактивированными функциями RM + SAM.

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Источник изображений: Twitter, _rogame

Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость флагманской модели в лице Radeon RX 6900 XT составляет $999, в то время как RX 6800 XT и RX 6800 оценены в $649 и $579 соответственно.

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ACDCOVER
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Ваша знаменитая мантра. Игры не игры, тесты не тесты.
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
ronoho
23:57
значит будем брать нвидия, т.е. тоже мне проблема ;))))
Цена Radeon RX 6800 выглядит разочаровывающе на фоне GeForce RTX 3070 – 579$ vs 500$ в пользу NVIDIA
dimchoos
23:57
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Владимир
23:57
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Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
Listoman
23:57
Для всех слив, ибо иметь за 1000$ уровень 3080 за 700$ с учётом сравнения с фейковыми графиками презентации - сильно даже для амуде)
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fynjy_2005
23:57
Узпокойся, но точног не известно. Даже исходя из презентации
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
Юрий Полкунов
23:56
ну там хоть не самец 8нм штампует, хотя майнеры всем насрать могут и магазам проше 100 карт им продать чем по 1шт каждому в руки
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
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