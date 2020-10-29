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Буквально несколько часов назад AMD явила миру новую серию своих графических адаптеров, Radeon RX 6000, основанную на архитектуре RDNA 2. В ходе анонса представители «красной команды» поделились с компьютерной общественностью результатами тестирования новых моделей в сравнении с их конкурентами из стана NVIDIA: так, флагманская Radeon RX 6900 XT соперничает с GeForce RTX 3090, предтоповая Radeon RX 6800 XT противостоит GeForce RTX 3080, а младшая из троицы в лице Radeon RX 6800 ощутимо обгоняет RTX 2080 Ti.

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Источник изображения: VideoCardz

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Энтузиаст, известный под ником _rogame, решил провести сравнительный анализ уровня производительности представленных моделей на основании результатов тестов от AMD, поделившись с общественностью наглядным графиком, взяв за точку отсчёта (100 %) достижения RX 6800 и обозначив технологии Rage Mode и Smart Access Memory сокращениями RM и SAM.

Стоит учесть, что настройки всех игровых приложений, судя по данным AMD, были идентичны, за исключением тайтла Borderlands 3, где RX 6800 тестировалась с использованием пресета Ultra, а не Badass.

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Взглянув на график, можно отметить, что флагманская Radeon RX 6900 XT с активированными функциями Rage Mode и Smart Access Memory производительнее Radeon RX 6800 на 21,66-31,42 %, в то время как предтоповая Radeon RX 6800 XT обгоняет младшую из представленных моделей на 11,3-20,34 и 2,98-19,28 % с использованием новых функций и без задействования оных соответственно.

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Анализ достижений новинок в разрезе усреднённой производительности в шести игровых приложениях дал следующие результаты: Radeon RX 6900 XT (RM + SAM) быстрее RX 6800 (SAM) на 27,35 %, а RX 6800 XT — на 18,14 и 11,37 % с активированными и деактивированными функциями RM + SAM.

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Источник изображений: Twitter, _rogame

Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость флагманской модели в лице Radeon RX 6900 XT составляет $999, в то время как RX 6800 XT и RX 6800 оценены в $649 и $579 соответственно.