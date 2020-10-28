Флагманская AMD Radeon RX 6900 XT обгоняет GeForce RTX 3090 при использовании фирменных функций
Сегодня в рамках официального анонса своих новых графических продуктов серии Radeon RX 6000 компания AMD продемонстрировала не только предтоповую модель в лице Radeon RX 6800 XT, но также представила долгожданную флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT.
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Топовая модель, в основу которой легла архитектура RDNA 2, получила в своё распоряжение графический процессор с 80 вычислительными блоками, функционирующий на частотах 2015/2250 МГц в игровом/максимальном режимах, а также 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 128 Мбайт кэша под кодовым именем Infinity Cache, позволяющего ощутимо увеличить пропускную способность памяти.
Видеоадаптер Radeon RX 6900 XT обладает наиболее внушительным показателем производительность/ватт — прирост по сравнению с поколением GCN составляет 65 %.
Что касается игровой производительности, то приверженцы продукции «красной команды» могут ликовать, ведь самые смелые ожидания оправдались — новинка действительно на равных борется с флагманской моделью NVIDIA в лице GeForce RTX 3090, а в ряде тайтлов даже обгоняет свою оппонентку, что стало возможным не без помощи фирменных технологий Rage Mode (разгон в один клик) и Smart Access Memory (прямой доступ процессора Ryzen к памяти видеокарты).
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Источник изображений: AnandTech, AMD
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Флагманский видеоадаптер Radeon RX 6900 XT можно будет приобрести начиная с 8 декабря, а рекомендованная стоимость продукта составит $999.
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