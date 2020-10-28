AMD Radeon RX 6800 ощутимо обходит GeForce RTX 2080 Ti в официальных тестах
На фоне анонса флагманской Radeon RX 6900XT и предтоповой RX 6800 XT видеокарта среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 6800 несколько затерялась, однако ресурс VideoCardz решил исправить данную несправедливость, поделившись информацией об уровне производительности и технических характеристиках новинки.
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AMD Navi 21 (Big Navi)
Так, видеоадаптер AMD Radeon RX 6800 основан на графическом процессоре Navi 21, оснащённом 60 вычислительными блоками и частотными характеристиками 1815/2105 МГц в игровом и максимальном режимах соответственно. Новинка располагает видеобуфером в 16 Гбайт с памятью типа GDDR6 и 128 Мбайт Infinity Cache. Уровень TBP нового продукта достигает значения в 250 Вт.
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В конкуренты Radeon RX 6800 был выбран флагманский продукт NVIDIA прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti – именно с этой видеокартой AMD сравнила уровень производительности новинки.
Согласно результатам тестирования специалистов «красной команды», графический адаптер AMD Radeon RX 6800 с активированной функцией Smart Access Memory (прямой доступ CPU Ryzen к памяти видеокарты) обходит свою оппонентку во всех представленных игровых приложениях, причём в ряде из них преимущество достаточно велико.
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Источник изображений: VideoCardz
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Дебют новинки намечен на 18 ноября, а её рекомендованная стоимость составит $579.
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