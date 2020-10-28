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AMD Radeon RX 6800 XT представлена официально — новинка конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3080

«Первая ласточка» новой серии.
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Несколько минут назад состоялось то, чего ожидало большинство почитателей продукции AMD: компания официально представила новую архитектуру RDNA 2, а также явила миру «первую ласточку» новой серии своих графических продуктов — Radeon RX 6800 XT.

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Новинка, основанная на архитектуре RDNA 2, принёсшей поддержку технологий DirectX Raytracing, DirectStorage API, Mesh Shaders и ряд других полезных нововведений, получила в своё распоряжение GPU с 72 вычислительными блоками «на борту», способный функционировать на частотах 2015/2250 МГц в игровом/Boost-режимах. Видеокарта располагает 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а её уровень TBP остановился на отметке в 300 Вт.

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Кроме того, несмотря на 256-битную шину, Radeon RX 6800 XT обзавелась специальным кэшем объёмом в 128 Мбайт, известным под именем Infinity Cache, что позволяет увеличить пропускную способность в 2,17 раза по сравнению с GDDR6 в дуэте с 384-битной шиной.

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Что касается уровня производительности, то Radeon RX 6800 XT выступает практически наравне со своим прямым конкурентом в лице NVIDIA GeForce RTX 3080, а в ряде игровых приложений обгоняет свою соперницу.

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Помимо этого, новинка может похвастаться технологиями AMD Rage Mode для разгона в один клик и Smart Access Memory, что в паре с процессором Ryzen даёт прирост в производительности до 13 %.

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Источник изображений: AnandTech, AMD

Новинка станет доступна уже 18 ноября, а её рекомендованная стоимость составит $649.

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