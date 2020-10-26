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Несколько дней назад исполнительный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) сообщил об успехах компании на поприще мобильных продуктов, подтвердив информацию о появлении дискретных GPU, известных под кодовым именем DG1, в потребительских системах.

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Кроме того, глава Intel поведал широкой компьютерной общественности, что специалисты компании уже вовсю тестируют более производительный вариант дискретной графики, получивший кодовое название DG2 и основанный на микроархитектуре Xe-HPG, которая разрабатывается специально для нужд геймеров и имеет аппаратную поддержку технологии трассировки лучей.

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Концепт видеокарты. Источник изображения: Guru3D

Ресурс Guru3D решил привнести в разговор о будущих продуктах Intel элемент состязательности, сообщив, что, судя по некоторым данным, новая игровая видеокарта компании сможет составить серьёзную конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 3070, поравнявшись со своей оппоненткой в разрезе уровня производительности. Кроме того, новинке приписывается наличие 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 6-нм техпроцесс, а её появление ожидается в конце следующего года.

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Впрочем, эти данные относятся к категории слухов, поэтому могут являться лишь предметом для споров, но не серьёзных трудов.