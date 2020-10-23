Компания AMD отчитается о результатах третьего квартала на следующей неделе, а сегодня нам приходится погружаться в стенограмму с комментариями представителей Intel на квартальной отчётной конференции. В презентации, которая сопровождала этот отчёт, Intel уже упоминала о существовании работоспособных экземпляров дискретной графики DG2, а глава компании Роберт Суон (Robert Swan) позднее дополнил эту информацию собственными комментариями.

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Источник изображения: Intel

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Он подтвердил, что графика DG2 позволит Intel охватить категорию пользователей, интересующихся компьютерными играми. Данное графическое решение будет использовать архитектуру Intel Xe, рассчитанную на обеспечение высокой производительности в играх. Слухи приписывают DG2 разные даты анонса и уровень быстродействия, но пока имеет смысл ожидать появления этого продукта к 2022 году, хотя возможен и дебют в следующем году. Выпускать его по прогрессивной литографической технологии (7 нм или 6 нм) будет кто-то из подрядчиков Intel.