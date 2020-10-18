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Пока компьютерное сообщество занято обсуждением тактовых частот топового графического процессора Navi 21, известного под кодовым именем Big Navi, специалист Patrick Schur напоминает общественности, что в арсенале AMD имеются и продукты классом пониже, публикуя информацию о геометрических параметрах чипа Navi 23.

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По данным источника, размер кристалла Navi 23 составит 14.28 x 16.51 мм, в результате чего общая площадь будет равна ~235,76 мм², что очень близко к аналогичному параметру у Navi 10 (251 мм²).

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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur

Воспользовавшись приведенными параметрами, энтузиаст под ником harukaze5719 решил наглядно продемонстрировать размеры Navi 23 в сравнении с его предшественником в лице Navi 10 и конкурентом от NVIDIA – TU116, площадь которого составляет ~284 мм².

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Источник изображения: Twitter, harukaze5719

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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, графический процессор Navi 23 придёт на смену чипу Navi 10, получив в своё распоряжение 32 исполнительных блока и 2048 потоковых процессоров.

Естественно, всецело доверять представленной информации не стоит, тем более что официальный анонс потребительских видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 состоится уже через несколько дней, а именно 28 октября.