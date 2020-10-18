Новые неофициальные данные о размерах AMD Navi 23 — по площади чип действительно сравним с Navi 10
Однако геометрические параметры несколько отличаются.
Пока компьютерное сообщество занято обсуждением тактовых частот топового графического процессора Navi 21, известного под кодовым именем Big Navi, специалист Patrick Schur напоминает общественности, что в арсенале AMD имеются и продукты классом пониже, публикуя информацию о геометрических параметрах чипа Navi 23.
реклама
По данным источника, размер кристалла Navi 23 составит 14.28 x 16.51 мм, в результате чего общая площадь будет равна ~235,76 мм², что очень близко к аналогичному параметру у Navi 10 (251 мм²).
Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
Воспользовавшись приведенными параметрами, энтузиаст под ником harukaze5719 решил наглядно продемонстрировать размеры Navi 23 в сравнении с его предшественником в лице Navi 10 и конкурентом от NVIDIA – TU116, площадь которого составляет ~284 мм².
реклама
Источник изображения: Twitter, harukaze5719
реклама
Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, графический процессор Navi 23 придёт на смену чипу Navi 10, получив в своё распоряжение 32 исполнительных блока и 2048 потоковых процессоров.
Естественно, всецело доверять представленной информации не стоит, тем более что официальный анонс потребительских видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 состоится уже через несколько дней, а именно 28 октября.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила