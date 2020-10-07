NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт дебютируют в декабре, а RTX 3060 Ti появится в ноябре — данные VideoCardz
Похоже, желающим приобрести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с увеличенным видеобуфером придётся подождать ещё несколько месяцев, по крайней мере, об этом сообщает сайт VideoCardz, полагаясь на свои отраслевые источники.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно данным ресурса, графические адаптеры GeForce RTX 3080 и RTX 3070, оснащённые вдвое большим по сравнению с текущими моделями объёмом памяти (20 и 16 Гбайт соответственно), дебютируют в декабре.
На месяц раньше, а именно в середине ноября, появится ещё одна новинка, призванная составить конкуренцию продуктам AMD в среднем сегменте — речь идёт о GeForce RTX 3060 Ti, в основу которой ляжет графический процессор GA104-200 с 4864 активными CUDA-ядрами. Кроме того, видеоадаптер получит в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.
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Что касается видеокарты GeForce RTX 3070 Ti, которой приписывали наличие чипа GA104 с 6144 ядрами CUDA «на борту», то, судя по информации источника, планы по её выпуску были отменены — предполагается, что всё дело в недостаточном количестве годных кристаллов GA104, ведь для данной модели понадобился бы «полный» чип.
Таким образом, NVIDIA намерена навязать борьбу продуктам AMD с архитектурой RDNA 2, анонс которых состоится 28 октября. Согласно имеющимся данным, «красная команда» может представить целых три модели на базе Navi 21, которые получат в своё распоряжение 16 Гбайт видеопамяти, поэтому их оппонентам не остаётся иного выбора, как увеличить объём видеобуфера своих графических продуктов.
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