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Хотя компьютерное сообщество только ожидает дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, известных под кодовым именем Rocket Lake-S, инженеры компании уже в поте лица трудятся над следующими поколениями CPU: так, ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт Phoronix сообщает, что в один из драйверов Linux добавлена поддержка процессоров Meteor Lake.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, десктопные процессоры Intel Meteor Lake придут на смену CPU под кодовым именем Alder Lake и унаследуют их гибридную компоновку, включающую наличие производительных и энергоэффективных ядер, основанных на архитектурах Ocean Cove и Gracemont.

Судя по имеющимся данным, новинки станут первыми моделями Intel в настольном сегменте, которые будут выпускаться по 7-нм технологическому процессу с использованием технологии SuperFin. Кроме того, процессоры поколения Meteor Lake получат поддержку оперативной памяти DDR5 и будут совместимы с материнскими платами с разъёмом LGA 1700.

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Первое упоминание о новом семействе процессоров появилось в патче драйвера Intel e1000e Gigabit Ethernet для Linux, однако это вовсе не значит, что новинки ограничатся поддержкой гигабитного интерфейса на фоне внедрения более скоростных аналогов.

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Источник изображения: VideoCardz

Появление настольных процессоров Intel Meteor Lake состоится не ранее 2022 или даже 2023 года, а вероятными соперниками для новинок станут 5-нм модели AMD на базе архитектуры Zen 4.