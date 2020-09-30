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До официального анонса первых десктопных процессоров AMD с архитектурой Zen 3 остались считаные дни, поэтому поток информации касательно уровня производительности новинок становится всё мощнее: так, ресурс CPU-Monkey опубликовал результаты тестирования четырёх моделей Ryzen 5000 в популярном бенчмарке Cinebench R20.

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Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen

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Согласно представленным данным, 16-ядерный/32-поточный настольный процессор AMD Ryzen 9 5950X, функционировавший на частотах 3,7 и 4,9/4,2 ГГц в базовом и максимальном режимах при активности одного/всех ядер, продемонстрировал результат в 619 и 10244 балла в однопоточной/многопоточной дисциплине, обогнав своего оппонента из стана Intel в лице флагманского Core i9-10900K, имеющего в своём распоряжении 10 ядер/20 потоков, на 14,8 и 60,1 % соответственно.

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В противостоянии между Ryzen 9 5950X и предшественником в лице Ryzen 9 3950X ещё не вышедшая новинка также продемонстрировала существенный отрыв, оказавшись производительнее на 16,6 и 12,0 % соответственно.

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Настольный процессор Ryzen 9 5900X, наделённый 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 3,8/4,8/4,4 ГГц, смог получить 606/8369 очков в тесте с задействованием одного/всех ядер, превзойдя достижения Core i9-10900K на 12,4 и 30,8 %.

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При сравнении Ryzen 9 5900X с моделью прошлого поколения, Ryzen 9 3900XT, новый CPU также демонстрирует ощутимое превосходство, обгоняя своего предшественника на 12,4 и 15,5 %.

Десктопный процессор Ryzen 7 5800X, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, способных работать на частотах 4,0 и 4,8/4,4 ГГц в базовом и турборежиме при активности одного/восьми ядер, в однопоточном тесте завоевал 606 баллов, а в многопоточном достиг результата в 5970 очков, превзойдя достижения 8-ядерного/16-поточного Core i7-10700K на 15,7 и 12,8 %.





Если сравнить уровень производительности новой модели с 8-ядерной/16-поточной предшественницей поколения Matisse Refresh в лице Ryzen 7 3800XT, то перевес в пользу Ryzen 7 5800X составляет 12,4 и 16,6 %.

Наконец, младшая модель, Ryzen 5 5600X с 6 ядрами/12 потоками «на борту», характеризующимися частотной формулой 4,0/4,6/4,4 ГГц, смогла заполучить 574 и 4578 баллов в однопоточном и многопоточном состязании соответственно, обогнав своего оппонента из стана Intel в лице Core i5-10600K, наделённого 6 ядрами/12 потоками, на 14,6 и 26,2 %.

В столкновении между моделями поколения Vermeer и Matisse Refresh, а именно Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 3600XT, превосходство новинки составило 10,6 и 18,6 % соответственно.

Источник изображений: CPU-Monkey

Стоит учесть, что, согласно сообщению на сайте источника, тестирование новых моделей проводились с использованием инженерных образцов, поэтому от конечных продуктов можно ожидать более высоких результатов.

Впрочем, всецело полагаться на единичные «замеры» не стоит, тем более, что 8 октября AMD официально явит миру новые десктопные модели Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3.