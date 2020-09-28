ASUS могла знать о проблемах с конденсаторами у GeForce RTX 3080 — компания оснастила ряд моделей более качественными компонентами заранее
Похоже, история с дешёвыми конденсаторами типа POSCAP/SP-Cap, которые были заподозрены в возникновении проблем у GeForce RTX 3080, набирает обороты: так, несколько часов стало известно, что тайваньская компания MSI внесла изменения в дизайн печатных плат нескольких моделей, заменив часть «проблемных» компонентов на более дорогие конденсаторы типа MLCC, а сейчас, благодаря «расследованию» ресурса VideoCardz, появились некоторые подробности о действиях ещё одного крупного производителя.
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Как оказалось, дизайн PCB ряда моделей GeForce RTX 3080 серий ROG Strix и TUF производства ASUS был несколько иным — судя по ранним изображениям, первые модификации видеокарт имели конденсаторы типа SP-Cap, однако до отправки продукции в магазины и задолго до появления первых сообщений о возникновении проблем компания решила заменить данные компоненты на более качественные конденсаторы MLCC.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 до и после обновления. Источник изображений: VideoCardz
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Вполне возможно, что специалисты ASUS знали о нестабильной работе графических адаптеров серии GeForce RTX 30 при использовании более дешёвых конденсаторов POSCAP/SP-Cap, поэтому решили избавить от возможных проблем себя и своих покупателей, не экономя на компонентах.
Впрочем, о реальных мотивах ASUS доподлинно не известно, так как производитель не делал никаких публичных заявлений касательно этого, поэтому данное решение могло быть продиктовано и другими причинами.
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