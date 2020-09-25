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Несколько дней назад стало известно, что ряд счастливых обладателей графических адаптеров серии GeForce RTX 30 от AIB-партнёров NVIDIA столкнулись с серьёзными проблемами, связанными с «вылетом» игровых приложений при превышении частотного порога в 2,0 ГГц по чипу.

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Источник изображения: NVIDIA

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Точных причин столь странного поведения видеокарт выявлено не было, а производители графических продуктов лишь хранили загадочное молчание, предоставляя самим пользователям разбираться в данном вопросе. Известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek) провёл собственное расследование и делится с широкой общественностью его результатами на страницах ресурса igor´sLAB.

Согласно данным источника, факторов для возникновения сложившейся ситуации сразу несколько: во-первых, это банальная спешка, вызванная «особыми» мерами секретности NVIDIA, в результате чего партнёры компании не были снабжены стабильными версиями драйверов и иного ПО, что повлияло на качество тестирования конечных продуктов.

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Однако более весомым фактором, судя по всему, стала экономия на компонентах ряда производителей: так, согласно спецификациям, для фильтрации высоких частот на шинах напряжения допускается использование как дорогих и более качественных многослойных керамических конденсаторов (MLCC, обозначены зелёным), так и более дешёвых танталовых твердотельных (POSCAP, обозначены красным).

Пристально взглянув на изображения печатных плат некоторых моделей видеокарт, источник отмечает, что возникновение проблем с некоторыми из них вполне поддаются логике: так, продукт производства ZOTAC серии Trinity наделён шестью дешёвыми конденсаторами POSCAP.

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NVIDIA же решила сохранить равновесие между качеством и дешевизной, применив в версии Founders Edition как недорогие, так и более качественные конденсаторы, в результате чего проблем с данной моделью пока не наблюдается.

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Похоже, подобным путём пошёл и тайваньский производитель MSI как минимум в линейке Gaming X Trio.

А вот ASUS и вовсе не стала экономить на компонентах, по крайней мере в модели TUF Gaming GeForce RTX 3080, наделив её только конденсаторами MLCC.

Кроме того, источник упоминает, что эксперимент по замене блока конденсаторов POSCAP на MLCC также увенчался успехом, что только подтверждает приведенные данные.

Источник изображений: igor´sLAB

По данным ресурса, видеокарты ZOTAC уже подверглись изменениям в целях исключения возможных проблем в дальнейшем, остаётся надеяться, что остальные производители, модели которых также сбоят, последовали этому примеру.