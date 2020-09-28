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Как известно, несколько дней назад некоторые обладатели графических адаптеров GeForce RTX 3080 начали «бить тревогу»: согласно сообщению ряда энтузиастов, их новенькие видеокарты начала демонстрировать чёрный экран или вылетать из игр. Через некоторое время удалось выяснить, что проблемы возникают при превышении частоты графического процессора планки в 2 ГГц, а одной из возможных причин данного поведения посчитали применение недорогих конденсаторов типа POSCAP.

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Что касается официальных заявлений от производителей, то некоторые из них сообщили, что их продукты не подвержены данным проблемам, в то время как другие уведомили о задержке поставок в связи с «работой над ошибками».

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Похоже, тайваньская компания MSI также решила перестраховаться, нежданно-негаданно изменив дизайн одной из своих моделей, сообщает ресурс VideoCardz: судя по изображению, видеокарта GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO лишилась одного из «проблемных» конденсаторов типа POSCAP, взамен получив блок из более дорогих и качественных конденсаторов MLCC.

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Видеоадаптер до (слева) и после (справа) обновления. Источник изображений: VideoCardz

Стоит отметить, что некоторые специалисты пеняют не только на некачественные конденсаторы, но и на проблемы с «сырыми» версиями BIOS и драйверов.