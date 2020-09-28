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Я не такая: Inno3D дистанцируется от проблем с конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 30

12
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Скандал с экономией на конденсаторах при разработке видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 некоторыми производителями начинает использоваться в собственных интересах. Маркетинговая служба марки Inno3D сегодня направила на адрес последнего из штатных авторов рубрики письмо лаконичного содержания:

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<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Inno3D

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Компания утверждает, что её видеокарты серии iChill не подвержены проблемам со стабильностью работы, от которых страдают изделия семейства GeForce RTX 30 других марок. Возможно, это станет своего рода рекламой продукции Inno3D, но и спрос за подобные заявления будет строже.

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warmuza
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ronoho
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12:44
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12:44
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Дима Голков
12:43
Что-то PS5 хочется все меньше и меньше. Подождем пока нормальные эксклюзивы выйдут (если они будут эксклюзивами), тогда может и куплю.
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