Скандал с экономией на конденсаторах при разработке видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30 некоторыми производителями начинает использоваться в собственных интересах. Маркетинговая служба марки Inno3D сегодня направила на адрес последнего из штатных авторов рубрики письмо лаконичного содержания:

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Источник изображения: Inno3D

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Компания утверждает, что её видеокарты серии iChill не подвержены проблемам со стабильностью работы, от которых страдают изделия семейства GeForce RTX 30 других марок. Возможно, это станет своего рода рекламой продукции Inno3D, но и спрос за подобные заявления будет строже.