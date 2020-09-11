NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
Пока требовательные геймеры готовятся к скорому появлению топовых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080, более экономные энтузиасты ждут октября, чтобы приобрести более доступную GeForce RTX 3070, однако, как оказалось, «зелёная команда» припрятала ещё один «туз в рукаве»: по сообщению VideoCardz, совсем скоро компания явит компьютерному сообществу «народную» модель в лице GeForce RTX 3060 Ti.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно данным ресурса, полагающегося на отраслевые источники, в основу NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ляжет графический чип GA104-200, оснащённый 4864 CUDA-ядрами. Кроме того, новинка получит в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц.
Точной информацией об уровне энергопотребления нового видеоадаптера источник, к сожалению, не располагает, однако приблизительные цифры говорят о значениях около 180-200 Вт. Также отмечается, что для питания нереференсных моделей понадобится один 8-контактный разъём.
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Что касается даты дебюта GeForce RTX 3060 Ti, то, судя по данным от AIB-партнёром NVIDIA, сие событие состоится во второй половине октября. Кроме того, утверждается, что появления модели с припиской «SUPER» в ближайшем будущем можно не ожидать — похоже, RTX 3060 Ti пока что её заменяет.
Таким образом, следующий месяц будет чрезвычайно насыщен на разного рода события, ведь, помимо новых графических адаптеров от NVIDIA, в октябре компьютерный мир ожидает дебют настольных процессоров AMD с архитектурой Zen 3 и потребительских графических видеоадаптеров Radeon RX 6000 на базе RDNA 2 — будет по-настоящему жарко.
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