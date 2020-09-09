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Буквально несколько минут назад случилось то, что совсем недавно предвосхитил Фрэнк Азор (Frank Azor): глава AMD Лиза Су (Lisa Su) посредством своего официального Twitter-аккаунта поделилась с широкой компьютерной общественностью тизером, приоткрывающим завесу тайны над датой дебюта новых продуктов компании.

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Источник изображения: VideoCardz

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Согласно информации, которую можно почерпнуть из короткого ролика, анонс настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 состоится 8 октября. Кроме того, исполнительный директор AMD в своём сообщении обещает нечто захватывающее для геймеров, уведомляя о начале нового путешествия вместе с Ryzen Zen 3 и Radeon RDNA 2.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

Официальный Twitter-аккаунт Radeon RX также не остался в стороне, поведав общественности ещё одну радостную весть: дебют потребительских графических адаптеров AMD Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2 состоится 28 октября.

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Источник изображения: Twitter, Radeon RX

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Несомненно, подобный шаг от AMD является своевременным, ведь новые графические решения NVIDIA серии GeForce RTX 30 поступят в продажу уже через несколько дней, а после напоминания «красной команды» о скором дебюте своих продуктов сомневающиеся энтузиасты могут включить режим ждуна, повременив с покупками до первых сравнительных тестов видеокарт обеих компаний.

Что касается процессоров Ryzen под кодовым именем Vermeer, то затишье со стороны Intel играет AMD на руку, тем более, что, согласно имеющимся данным, новая архитектура Zen 3 сможет удивить.