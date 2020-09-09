Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD рассекретила дату дебюта настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 и видеокарт Radeon RX 6000 (RDNA 2)

[ ] для раздела Блоги
31
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Буквально несколько минут назад случилось то, что совсем недавно предвосхитил Фрэнк Азор (Frank Azor): глава AMD Лиза Су (Lisa Su) посредством своего официального Twitter-аккаунта поделилась с широкой компьютерной общественностью тизером, приоткрывающим завесу тайны над датой дебюта новых продуктов компании.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Согласно информации, которую можно почерпнуть из короткого ролика, анонс настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 состоится 8 октября. Кроме того, исполнительный директор AMD в своём сообщении обещает нечто захватывающее для геймеров, уведомляя о начале нового путешествия вместе с Ryzen Zen 3 и Radeon RDNA 2.

реклама

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

Официальный Twitter-аккаунт Radeon RX также не остался в стороне, поведав общественности ещё одну радостную весть: дебют потребительских графических адаптеров AMD Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2 состоится 28 октября.

реклама

Источник изображения: Twitter, Radeon RX

реклама

Несомненно, подобный шаг от AMD является своевременным, ведь новые графические решения NVIDIA серии GeForce RTX 30 поступят в продажу уже через несколько дней, а после напоминания «красной команды» о скором дебюте своих продуктов сомневающиеся энтузиасты  могут включить режим ждуна, повременив с покупками до первых сравнительных тестов видеокарт обеих компаний.

Что касается процессоров Ryzen под кодовым именем Vermeer, то затишье со стороны Intel играет AMD на руку, тем более, что, согласно имеющимся данным, новая архитектура Zen 3 сможет удивить.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки

Теги

amd rdna 2 zen 3 vermeer radeon rx 6000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
15
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
34
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
25
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
42
Старый флагман Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12
2
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
84
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 70 долларов в первый день продаж – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 5160 мА*ч дешевле, чем Redmi Note 9 Pro
3
Стартовал предзаказ PlayStation 5 – доступна версия Gold Edition стоимостью 10 800 долларов
14
Xiaomi официально снизила цену на смартфон Redmi Note 9 pro – мощный процессор, быстрая зарядка на 30 Вт и продвинутая камера на 64 Мп по самой низкой стоимости этой осени
+
Стали известны характеристики и дата выхода RTX 3060 SUPER / Ti - 8 ГБ памяти GDDR6 и 4864 ядер CUDA
25
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
46
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
25
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
58
Агрессивная ценовая политика и только 16 ГБ видеопамяти — AMD готова серьезно бороться с NVIDIA
128
Как ожидается, AMD уже завтра представит свои новые GPU Big Navi RDNA2 с видеокартами RX 6000 - информация от сотрудника AMD
84
Стал известен список из 30 смартфонов Xiaomi, которые точно получат MIUI 12 на Android 11
2
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
48
Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
42
Процессоры AMD Ryzen 4000 "Vermeer" могут получить до 10 ядер, новый Boost режим и дизайн Infinity Fabric
22
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась в среднем на 26,7 % производительнее RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS
17
OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, качественная камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч по низкой цене
4
В Cyberpunk 2077 будет на 20% больше диалогов и контента, чем в The Witcher 3 - игра обещает погрузить геймеров в свой мир на долгие недели или даже месяцы
24
Дорогие видеокарты RTX 2000 так и не смогли завоевать популярнось среди геймеров - сумарное количество владельцев Nvidia Turing оказалось меньше чем у GTX 1060 - новые данные статистики Steam
47

Популярные статьи

Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
142
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
43
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
79
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
77
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
15
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
4

Сейчас обсуждают

Motor Head
21:19
Нормального человека ГЕЙмером не назовут )))
AMD рассекретила дату дебюта настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 и видеокарт Radeon RX 6000 (RDNA 2)
[SpitFire]
21:19
Ну и здец. Год назад на КЮ 2070сурер гейм рок, одна из лучших, стоила 34-35
RTX 2070 уже можно купить всего за 37 тысяч рублей
[ AtoM ]
21:18
1080ти за 20 топ !
RTX 2070 уже можно купить всего за 37 тысяч рублей
Tyconcat
21:18
добавил тса в блеклист рассадник спамеров, мусора, и екселя
RTX 2070 уже можно купить всего за 37 тысяч рублей
ego0550
21:17
от РТХ пока что только отражения научились нормально делать. Освещение, тени и прочее получается хуже, чем шейдерное. Да и DLSS поддерживается в паре игр.
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
ACDCOVER
21:14
Разогнанная 2080ти даёт те же11500 баллов, даже тут на форуме у местных камрадов 2080ти в PortRoyal показывает более 11000 баллов. Какие нафиг 9000?
Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Himis
21:12
У меня унитаз дороже. Охлад лудшэ, не нагревается и электричества не жрет, да и вообще в хозяйстве полезнее. Советую.
RTX 2070 уже можно купить всего за 37 тысяч рублей
korney
21:10
А 590 рублей дядя подарит? Или ждешь когда с твоей каляки накапает? Опять реклама подвального регарда. Беги.
RTX 2070 уже можно купить всего за 37 тысяч рублей
taurintown
21:09
Особенно образование "улучилось".
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
Стенли Твидл
21:09
> бюджетника <6" а такие существуют в природе?)) я тоже давно ищу компакт, но его нет. только самон а40 но он с дыркой в экране.
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем