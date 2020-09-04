Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад NVIDIA явила миру долгожданные видеокарты серии GeForce RTX 30, и первые результаты их тестов, предоставленные компанией и одним из популярных YouTube-каналов, весьма обнадёживают. Похоже, продукты «зелёной команды» впечатлили и специалистов AMD, по крайней мере, на это намекают инсайдерские данные coreteks, полученные от партнёров компании.

реклама

Несомненно, компьютерная общественность замерла, ожидая появления на сцене продуктов «красной команды», в том числе предполагаемого соперника для топовых решений NVIDIA, а именно высокопроизводительного графического адаптера, известного под кодовым именем Big Navi, однако не менее животрепещущим вопросом является стоимость новинок.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

По данным источника, рекомендованная стоимость 16-гигабайтной модели AMD должна была составить $599, однако анонс видеоадаптеров NVIDIA поколения Ampere заставит компанию снизить цену до $549 — именно так считает неназванный представитель одного из AIB-партнёров компании.

реклама

Источник изображения: Twitter, coreteks

Что касается стоимости новинки, получившей в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти, то, по мнению источника, она останется прежней и составит $499. К сожалению, название конкретной модели не упоминается, однако, судя по значениям цены, данный продукт будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070, которую оценили в $499.

реклама

Дебют новых графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 2 может состояться уже в октябре — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные ряда источников, а также начало поставок компонентов для партнёров AMD.