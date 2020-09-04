Дебют видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 заставит AMD снизить цены на свои будущие продукты — данные инсайдера
Несколько дней назад NVIDIA явила миру долгожданные видеокарты серии GeForce RTX 30, и первые результаты их тестов, предоставленные компанией и одним из популярных YouTube-каналов, весьма обнадёживают. Похоже, продукты «зелёной команды» впечатлили и специалистов AMD, по крайней мере, на это намекают инсайдерские данные coreteks, полученные от партнёров компании.
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Несомненно, компьютерная общественность замерла, ожидая появления на сцене продуктов «красной команды», в том числе предполагаемого соперника для топовых решений NVIDIA, а именно высокопроизводительного графического адаптера, известного под кодовым именем Big Navi, однако не менее животрепещущим вопросом является стоимость новинок.
По данным источника, рекомендованная стоимость 16-гигабайтной модели AMD должна была составить $599, однако анонс видеоадаптеров NVIDIA поколения Ampere заставит компанию снизить цену до $549 — именно так считает неназванный представитель одного из AIB-партнёров компании.
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Источник изображения: Twitter, coreteks
Что касается стоимости новинки, получившей в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти, то, по мнению источника, она останется прежней и составит $499. К сожалению, название конкретной модели не упоминается, однако, судя по значениям цены, данный продукт будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070, которую оценили в $499.
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Дебют новых графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 2 может состояться уже в октябре — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные ряда источников, а также начало поставок компонентов для партнёров AMD.
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