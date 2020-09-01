NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
Пока компьютерное сообщество радостно ликует, обсуждая недавний анонс графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30, в распоряжении YouTube-канала Digital Foundry оказалась одна из новинок, а именно GeForce RTX 3080 в эталонном исполнении, и специалисты ресурса с радостью делятся с общественностью предварительными результатами тестирования новой модели.
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Стоит напомнить, что в основу видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 лёг графический чип GA102-200, несущий 8704 CUDA-ядер на своём «борту» и функционирующий на частотах 1,41/1,71 ГГц в базовом и турборежиме соответственно. Новинка получила 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 320-битную шину.
Помимо представленной модели, тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-10900K (5,0 ГГц) и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3600. В соперники новинке была выбрана её предшественница в лице GeForce RTX 2080.
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Взглянув на результаты тестирования в ряде популярных игр, можно отметить, что уровень производительности GeForce RTX 3080 ощутимо выше продукта прошлого поколения: в Borderlands 3 только что дебютировавшая видеокарта опережает RTX 2080 на ~78-86 %, в Shadow of the Tomb Raider преимущество составляет ~62-74 %, в Battlefield V разрыв достигает ~60-72 %, в Control новинка демонстрирует превосходство на 68-84 %, в DOOM Eternal перевес варьируется от ~78-87 %, а в Quake II RTX достигает впечатляющих ~95-100 %.
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Источник изображений: YouTube, Digital Foundry
Стоит напомнить, что на прилавках магазинов видеокарта GeForce RTX 3080 появится первой — её дебют намечен на 17 сентября, а стоимость новинки составит от 63 490 рублей.
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