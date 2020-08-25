NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce MX450 — новинка получила память GDDR6 и поддержку PCIe 4.0
Нежданно-негаданно NVIDIA явила миру новый графический адаптер начального уровня в лице GeForce MX450, предназначенный прежде всего для мобильных систем, сообщает ресурс TechRadar. К сожалению, компания решила не слишком баловать широкую компьютерную общественность, поэтому поделилась минимумом информации.
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Источник изображения: ComputerBase
Согласно данным источника, в основу видеокарты GeForce MX450 лёг неизвестный графический процессор с архитектурой Turing – информация об использовании GPU TU117 пока не подтверждена. Кроме того, новинка получила 2 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и поддержку интерфейса PCIe 4.0.
Несмотря на обещания высокого уровня производительности нового продукта, никаких документально подтверждённых фактов предоставлено не было. Вполне вероятно, что о реальных достижениях GeForce MX450 станет известно только в октябре — именно тогда новинка будет доступна для покупки в составе готовых ноутбуков, а пару новой модели, предположительно, составят процессоры Intel семейства Tiger Lake.
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