Применение жидкометаллического термоинтерфейса в новых ноутбуках XMG позволило снизить температуру Core i7-10875H на 8 °C
Ноутбуки серии NEO 15 и NEO 17, выпускаемые под брендом XMG, подверглись существенному апгрейду: согласно материалу, размещённому на страницах ресурса Hardwareluxx, теперь устройства могут комплектоваться 8-ядерным процессором Intel Core i7-10875H вместо 6-ядерного Core i7-10750H. Кроме того, производитель отмечает, что применение жидкометаллической термопасты способно существенно снизить нагрев CPU и обеспечить более низкие обороты для вентилятора.
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XMG NEO 15
Ноутбуки XMG NEO 15 и 17 поставляются с IPS-дисплеями в 15,6 и 17,3 дюйма соответственно, а в максимальной своей комплектации несут «на борту» графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER в исполнении Max-P, до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2933 SO-DIMM, а также два разъёма M.2.
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XMG NEO 17
По словам компании, дополнительные два ядра смогут обеспечить больший комфорт в игровых приложениях, а также обеспечить высокий уровень производительности при сценариях, задействующих все ядра: так, в популярном тестовом пакете Cinebench R20 ноутбук, оснащённый Core i7-10875H, превосходит своего «собрата», снабжённого Core i7-10750H, примерно на 25 %.
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Производитель отмечает, что продолжает использование жидкометаллического термоинтерфейса Thermal Grizzly Conductonaut в своих новых продуктах, что позволяет ощутимо снизить температуру процессора под нагрузкой, приводя следующие цифры: по сравнению с силиконовой термопастой, которая обеспечила показатель в 91 °C для Core i7-10875H в стресс-тесте Prime95, термокомпаунд на основе жидкого металла позволил снизить данное значение до 83 °C.
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Источник изображений: XMG, Hardwareluxx
Позаботился производитель и о мерах предосторожности: во избежание утечек подложка CPU снабжена специальной вспененной вставкой.
Ознакомиться с доступными конфигурациями и их стоимостью можно на официальном сайте производителя.
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