Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
Буквально вчера на радость компьютерному сообществу в сети появились реальные изображения флагманской игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 – по крайней мере, так утверждает инсайдер, который ими поделился.
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Размеры новинки на фоне своей предшественницы в лице GeForce RTX 2080 Founders Edition кажутся невероятными, однако точными данными, к сожалению, инсайдер не поделился, поэтому самые рьяные энтузиасты принялись измерять графический адаптер вдоль и поперёк.
Источник изображения: VideoCardz, Scott
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Поставить точку в данном вопросе посредством своего Twitter-аккаунта вызвался главный редактор популярного ресурса Wccftech, в распоряжении которого оказались точные данные касательно габаритов GeForce RTX 3090: по его словам, длина новинки составляет 310 мм, а для её установки потребуется 2,75 слота.
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Источник изображения: Twitter, Usman Pirzada
Таким образом, размеры топовой геймерской видеокарты оказались действительно внушительными — новинка на 16 % длиннее своей предшественницы в лице GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, а также на 37,5 % толще. Не каждый корпус сможет вместить такого гиганта, поэтому владельцам небольших корпусов впору задуматься об их замене.
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Стоит напомнить, что официальный дебют графических продуктов NVIDIA поколения Ampere должен состояться уже через неделю, а именно 1 сентября.
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