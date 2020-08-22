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Энтузиасты подсчитали приблизительные размеры NVIDIA GeForce RTX 3090 — значения длины и высоты оказались меньше предполагаемых ранее

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Буквально несколько часов назад в сети появились изображения новой видеокарты NVIDIA: по словам инсайдера, который и разместил данные фотографии, перед широкой компьютерной общественностью предстал флагманский игровой видеоадаптер GeForce RTX 3090.

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Судя по представленным иллюстрациям, размеры новинки оказались внушительными, однако точных значений приведено не было, поэтому особо пытливые энтузиасты, вооружившись линейками и иными измерительными инструментами, решили докопаться до истины, благо рядом с новым продуктом расположилась уже хорошо нам известная GeForce RTX 2080 Founders Edition.

Прежде всего, исследователем под ником Scott было отмечено, что при сравнении длины слота PCIe можно сделать вывод, что масштаб обеих моделей не совсем правилен, поэтому он изменил изображения таким образом, чтобы разъёмы видеокарт на фотографиях имели одинаковый размер.

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Источник изображения: VideoCardz, Scott

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После этого энтузиасту Crintor не составило труда попиксельно определить размеры GeForce RTX 3090 и, сравнив полученные значения с уже известными габаритами GeForce RTX 2080 FE, прийти к следующему результату: согласно его «замерам», длина новинки составляет ~307 мм, а высота — около 142 мм, что на 15 % и 22 % больше размеров RTX 2080 FE.

Таким образом, размеры GeForce RTX 3090 оказались чуть меньше значений, полученных энтузиастами в результате исследования изображений с неверным масштабом: ранее утверждалось, что длина видеокарты составляет около 325-350 мм.

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Стоит напомнить, что, помимо внушительных размеров, новинке приписывают и достаточно большую стоимость — около $1400.

Естественно, представленные результаты измерений являются приблизительными, а информации касательно точных технических характеристик графических адаптеров NVIDIA поколения Ampere следует ожидать уже 1 сентября на специальном мероприятии компании.

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