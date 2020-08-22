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В преддверии официального анонса потребительских графических решений NVIDIA, принадлежащих к поколению Ampere, инсайдеры продолжают потчевать компьютерное сообщество свежими «утечками»: так, энтузиаст под ником GarnetSunset представил на суд широкой общественности парочку фотографий, на которых, по его словам, изображена видеокарта GeForce RTX 3090.

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Размеры флагманской игровой модели поистине потрясающие — на фоне видеоадаптера прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 новинка выглядит эдаким гигантом. Чтобы полностью уместиться в корпусе, новинке потребуется занять три слота на системной плате.

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Судя по изображениям, система охлаждения видеокарты выполнена в виде пластинчатого радиатора V-образной формы с двумя осевыми вентиляторами по обеим сторонам, а плата модели, похоже, имеет не совсем привычную форму. Кроме того, новинка получила металлическую пластину с выгравированной на ней надписью, частично прикрывающую кожух с одной из сторон.

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Источник изображений: Twitter, GarnetSunset

Источник утверждает, что стоимость топовой геймерской видеокарты GeForce RTX 3090 составит $1400. Что касается технических характеристик новинки, то о них пока что ходят лишь слухи, согласно которым основой для видеоадаптера станет графический процессор GA102-300, наделённый 5248 активными потоковыми процессорами. Кроме того, новинке приписывают наличие 24 Гбайт памяти типа GDDR6X, однако ряд «утечек» снижает данное значение вплоть до 12 Гбайт.

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Стоит напомнить, что официальный дебют графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 должен состояться через несколько дней — на 1 сентября у компании намечено грандиозное мероприятие.