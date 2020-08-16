Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AMD всегда славилась большей лояльностью к почитателям своей продукции, нежели конкурирующая сторона в лице Intel, однако выпуск доступного набора системной логики A520 с весьма ограниченными возможностями может расстроить некоторых приверженцев «красной команды» — такое мнение на страницах ресурса igor´sLAB высказал известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek).

реклама

Источник изображения: igor´sLAB

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

По его мнению, отсутствие официальной поддержки разгонных возможностей для чипсета A520, помимо интерфейса PCIe 4.0, который для многих пользователей является не слишком важным пунктом, выглядит не чем иным, как намеренным занижением потенциала продукта в угоду дополнительной прибыли, что ставит AMD в один ряд с Intel, славящейся своими ограничениями для продуктов, относящихся не к топовым решениям.

Естественно, компания привлекает потенциальных покупателей, суля им поддержку будущих процессоров с архитектурой Zen 3, однако, по словам специалиста, для бюджетных сборок данный фактор практически не играет роли.

реклама

Источник отмечает, что на рынке уже достаточно продолжительное время присутствуют материнские платы на чипсетах X570 и B550, которые могут похвастаться наличием широких разгонных возможностей и поддержкой интерфейса PCI Express 4.0, однако для экономных пользователей они пока что слишком дороги. Впрочем, при выборе бюджетного продукта с чипсетом A520 нужно быть особенно внимательным, ведь производители, пытаясь втиснуться в рамки «ниже 100 евро», могут существенно экономить на компонентах.

Естественно, не стоит забывать о чипсете A320, который также официально не обладал возможностями по разгону, однако ряд производителей всё же позволял некоторые «вольности» для пользователя — вероятнее всего, именно так произойдёт и с продуктами, основанными на наборе системной логики A520.

реклама

По словам источника, подобные ограничения не добавляют симпатий AMD, а действуют противоположным образом, раскрывая настоящий облик компании, отдающей предпочтение не своим поклонникам, а лишь инвесторам и личной выгоде.

Впрочем, от бюджетного продукта, коим и является чипсет AMD A520, возможно, большего и не требуется.