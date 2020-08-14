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Несколько часов назад в сети появилось изображение, на котором предположительно запечатлена печатная плата флагманской игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 – по крайней мере, об этом утверждает инсайдер. Чуть позже, благодаря стараниям энтузиаста под ником YuuKi_Ans, ещё одно фото, имеющее лучшее качество, стало достоянием общественности: именно на нём был обнаружен недостающий элемент — ещё один, двенадцатый модуль памяти, в то время как ранее было известно лишь об одиннадцати чипах, сообщает ресурс VideoCardz.

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Схема расположения чипов памяти GeForce RTX 3090

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Источник изображения: VideoCardz

Таким образом, графический адаптер GeForce RTX 3090 несёт «на борту» двенадцать модулей памяти, расположенных на тыльной стороне, а также неизвестное их количество на передней панели. Если предположить, что количество модулей на обеих сторонах равно, то путём несложных подсчётов можно отметить, что суммарный объём памяти флагманского продукта составит 24 Гбайт.

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Именно такой объём видеопамяти сулит новому игровому флагману и известный «сетевой детектив» _rogame. Кроме того, он утверждает, что в основу новинки ляжет графический процессор GA102 с частотными характеристиками 1410/1740 МГц в базовом/максимальном режимах.

Стоит напомнить, что недавние данные, полученные от Micron, говорят о наличии у GeForce RTX 3090 всего лишь 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X. Пролить свет на данную ситуацию вызвался исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), который будет основным докладчиком на специальном мероприятии GeForce Special Event, запланированном на 1 сентября — вероятнее всего, именно на нём состоится анонс новой линейки потребительских видеокарт поколения Ampere.