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Разнообразные слухи и «утечки» касательно будущих видеокарт NVIDIA поколения Ampere уже который месяц будоражат умы компьютерного сообщества, а сегодня, благодаря ресурсу VideoCardz, в распоряжении которого оказались достаточно занятные данные от Micron, вероятно, споры вспыхнут с новой силой.

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Источник изображения: TweakTown

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Судя по представленным данным, флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит всего лишь 12 Гбайт видеопамяти, хоть и обновлённого типа GDDR6X, характеризующегося эффективной частотой 19-21 ГГц, что при шине в 384 бита поможет достичь значения пропускной способности в 912-1008 Гбайт/с.

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Источник изображения: VideoCardz

По словам Micron, память GDDR6X собственного производства является самой быстрой видеопамятью в мире и отличается небывалым уровнем производительности. В следующем году компания намерена покорить новые высоты, выпустив чипы памяти GDDR6X, отличающиеся скоростью в 24 Гбит/с.

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Стоит напомнить, что ранее флагману новой линейки NVIDIA приписывали наличие 16-22 Гбайт памяти «на борту», что ставило бы его в более выгодное положение по сравнению с предполагаемым объёмом видеопамяти соперника в лице AMD Big Navi, который, по некоторым слухам, будет равен 16 Гбайт. Кроме того, ожидается, что «сердцем» GeForce RTX 3090 станет графический процессор GA102-300, имеющий в своём распоряжении 5248 активных ядер CUDA.

Впрочем, недавние слухи указывают на переработанную компоновку видеопамяти для флагманских моделей серии GeForce RTX 30: если данные окажутся верны, то предполагаемый объём памяти для GeForce RTX 3090 будет вдвое большим — 24 Гбайт.

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Естественно, для многих поклонников продукции NVIDIA наличие всего лишь 12 Гбайт видеопамяти у флагманского продукта компании может стать обескураживающим фактом, однако делать выводы раньше официального анонса пока что не стоит, тем более, что он состоится уже через несколько дней.