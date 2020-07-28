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Пока AMD почивает на лаврах после выхода мобильных процессоров Ryzen 4000, специалисты Intel готовятся дать достойный ответ, в поте лица трудясь над CPU семейства Tiger Lake, и похоже, что не зря, ведь результаты тестов ещё не вышедших новинок в популярных синтетических тестах крайне воодушевляют: на сей раз, благодаря «сетевому детективу» TUM_APISAK, пред взором широкой общественности предстал процессор Intel Core i7-1165G7, чьи достижения появились в базе данных тестового пакета Geekbench 5.

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Стоит напомнить, что 11-е поколение мобильных процессоров семейства Tiger Lake будет выпускаться по 10-нм технологическому процессу и получит в своё распоряжение ядра с архитектурой Willow Cove, а также встроенную графическую подсистему Intel Xe.

Согласно имеющимся данным, базовая частота 4-ядерного 8-поточного представителя семейства Tiger Lake-U в лице Core i7-1165G7 составила 2,8 ГГц с повышением до 4,7 ГГц в Boost-режиме.

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В однопоточном состязании мобильный CPU смог набрать 1486 баллов, а в многопоточном получил 5827 очков, обойдя своего соперника из стана AMD в лице Ryzen 5 4600U, наделённого 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 2,1/4,0 ГГц, в среднем на 34-43 % и 4-8 % соответственно — результат действительно впечатляющий, учитывая превосходство продукта «красной команды» по ядрам/потокам. Впрочем, по частотным характеристикам процессор от Intel существенно опережает своего оппонента. Кроме того, значений TDP бенчмарк, к сожалению, не указывает.

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Источник изображений: Geekbench

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Если сравнить достижения ещё не дебютировавшей новинки с показателями её предшественника, 4-ядерного 8-поточного Core i7-1065G7, то прирост также ощутим: Core i7-1165G7 оказывается впереди на 13-17 % и 35-44 % в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.

Несомненно, первые тесты процессоров семейства Tiger Lake способны воодушевить приверженцев продукции Intel и потенциальных покупателей, однако для более точной оценки стоит дождаться дополнительных результатов.