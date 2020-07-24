8-ядерный 16-поточный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) продемонстрировал свои возможности на частоте 5 ГГц в Geekbench 5
Как известно, в обозримом будущем Intel намерена явить миру очередное поколение своих настольных процессоров с кодовым обозначением Rocket Lake-S, которые получат ядра с новой архитектурой Cypress Cove, произведённые по старому доброму 14-нм технологическому процессу, а также графическую подсистему с архитектурой Xe. Ожидается, что флагман серии получит всего лишь 8 ядер/16 потоков, что несколько обескураживает на фоне 10-ядерных 20-поточных моделей Comet Lake-S.
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А вот высокие частоты новинок, похоже, никуда не денутся — по крайней мере, об этом говорит находка энтузиаста Leakbench в базе данных популярного тестового пакета Geekbench 5. Согласно имеющимся данным, настольный процессор семейства Rocket Lake-S, оснащённый 8 ядрами/16 потоками, функционировал на базовой частоте ~3.4 ГГц с повышением до ~5 ГГц в максимальном режиме. В однопоточном состязании представленный образец смог набрать 1507 баллов, а в многопоточной дисциплине получил 7603 очка.
Источник изображения: Geekbench 5
Если сравнить достижения ещё не вышедшей модели с 8-ядерным 16-поточным процессором 10-го поколения в лице Core i7-10700K, то в разрезе однопоточной производительности представитель семейства Rocket Lake-S превосходит своего предшественника в среднем на 5-11 %, а вот в многопоточном тесте отстаёт на 15-20 %.
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Естественно, стоит учитывать, что представленный образец является инженерным, поэтому всецело полагаться на результаты его тестирования пока не следует.
Что касается даты дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, то, судя по имеющимся данным, данное событие произойдёт не ранее конца 2020 или даже начала 2021 года.
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