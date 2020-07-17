Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Линейка настольных процессоров Intel поколения Comet Lake-S продолжает пополняться новыми моделями: так, благодаря «наводке» известного энтузиаста под ником momomo_us, стало известно о существовании двух новых CPU — Celeron G5925 и G5905. Обе новинки «засветились» в прайс-листах нескольких европейских магазинов.

реклама

По данным немецкой онлайн-площадки Geizhals, частота 2-ядерного 2-поточного процессора Intel Celeron G5925 остановится на отметке в 3,6 ГГц, в то время как его младший «собрат» (Celeron G5905) с аналогичным количеством ядер и потоков будет довольствоваться значением в 3,5 ГГц. Обе новинки получат исполнение LGA 1200, графическую подсистему UHD Graphics 610 и поддержку оперативной памяти DDR4-2666 при TDP в 58 Вт. Кроме того, в комплект поставки будет входить процессорный кулер, способный рассеять до 65 Вт тепла.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

реклама

Источник изображений: Geizhals

реклама

При этом настольный процессор Celeron G5925 оценили в €57, а модель «попроще» в лице Celeron G5905 обойдётся в €52.