Настольные процессоры Intel Celeron G5925 и G5905 появились в ассортименте европейских магазинов
Линейка настольных процессоров Intel поколения Comet Lake-S продолжает пополняться новыми моделями: так, благодаря «наводке» известного энтузиаста под ником momomo_us, стало известно о существовании двух новых CPU — Celeron G5925 и G5905. Обе новинки «засветились» в прайс-листах нескольких европейских магазинов.
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По данным немецкой онлайн-площадки Geizhals, частота 2-ядерного 2-поточного процессора Intel Celeron G5925 остановится на отметке в 3,6 ГГц, в то время как его младший «собрат» (Celeron G5905) с аналогичным количеством ядер и потоков будет довольствоваться значением в 3,5 ГГц. Обе новинки получат исполнение LGA 1200, графическую подсистему UHD Graphics 610 и поддержку оперативной памяти DDR4-2666 при TDP в 58 Вт. Кроме того, в комплект поставки будет входить процессорный кулер, способный рассеять до 65 Вт тепла.
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Источник изображений: Geizhals
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При этом настольный процессор Celeron G5925 оценили в €57, а модель «попроще» в лице Celeron G5905 обойдётся в €52.
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