Похоже, кампания AMD, призывающая потенциальных покупателей отдавать предпочтение видеокартам с объёмом памяти более 4 Гбайт, продолжает набирать обороты: несколько дней назад был сделан пробный шаг по агитации требовательных геймеров, а сегодня, благодаря ресурсу OC3D, стали доступны новые материалы, иллюстрирующие преимущества моделей с большим объёмом видеопамяти.

Источник изображения: AMD

Согласно данным источника, большинство современных AAA-тайтлов требуют значительных объёмов графической памяти для хранения необходимых ресурсов и обеспечения новейших визуальных эффектов, и эти требования повышаются вместе с ростом разрешения. При недостатке видеопамяти геймер может столкнуться с разного рода ошибками, падениями частоты кадров и рядом других проблем.

Для наглядной демонстрации различий в производительности приводится изображение, иллюстрирующее результаты тестирования видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT с 4 и 8 Гбайт «на борту» в ряде современных игр при высоких настройках графики. Кроме искомых моделей, тестовая система включала в себя процессор Ryzen 5 3600X, системную плату ASRock X570 Taichi и оперативную память DDR4-3200 общим объёмом 16 Гбайт.

Источник изображения: OC3D

Разница действительно существенная: так, в популярных тайтлах Borderlands 3, Forza Horizon 4, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Call of Duty: Modern Warfare и Wolfenstein II: The New Colossus прирост в производительности для 8-гигабайтной модели по сравнению с 4-гигабайтной составляет 12 %, 18 %, 20 %, 22 % и 24 % соответственно.

Несомненно, «аппетиты» современных AAA-игр и скорый выход консолей нового поколения, оснащённых значительными объёмами видеопамяти, делают покупку видеокарт, оснащённых 4 Гбайт графической памяти, крайне сомнительной, тем более, что в ассортименте крупных производителей уже давно «прописались» графические адаптеры с объёмом памяти от 6 до 16 Гбайт.