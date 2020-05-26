В профильном разделе сайта для партнёров AMD появилась серия баннеров, имеющих отношение к новой кампании, призывающей любителей игр переходить на видеокарты с объёмом графической памяти более 4 Гбайт. На днях мы получили по почте текст пресс-релиза, который приводим ниже с незначительными исправлениями.

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Источник изображения: AMD

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К счастью, у AMD есть доступное решение для геймеров по видеокартам серий Radeon RX 500 и RX 5000, оснащенных памятью на 6 Гбайт и 8 Гбайт для игр в разрешениях 1080p и 1440p. Это относится и к новой модели Radeon RX 5600 XT c 6 Гбайт VRAM и с пропускной способностью памяти 14 Гбит/с от наших партнёров, которая предоставляет необходимую мощность для игр в формате Full HD, а также к модели Radeon RX 5500 XT с 8 Гбайт для игроков, предпочитающих игры начального уровня в разрешении 1080p.

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Для примера, AMD Radeon RX 5500 XT с объемом памяти 8 Гбайт при сравнении с NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER с 4 Гбайт в игре Ghost Recon Breakpoint, Call of Duty: Modern Warfare и Resident Evil 3, показывает улучшение производительности до 13% в случае первой видеокарты. А такая игра, как Doom Eternal, просто не позволит геймерам выставлять настройки Ultra и Ultra Nightmare, имея менее чем 6 Гбайт и 8 Гбайт VRAM соответственно. Мы настоятельно рекомендуем вам пройти эти игры и испытать преимущества потрясающей производительности видеокарт Radeon, обладающих более чем 4 Гбайт VRAM.