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Специалисты компьютерных ресурсов продолжают разбираться в тонкостях функционирования не так давно дебютировавших настольных процессоров Intel 10-го поколения: на сей раз в руках исследователей сайта TechPowerUp оказалась модель Core i7-10700, и результаты её тестирования выглядят достаточно занятно.

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Необходимо напомнить, что настольный процессор Core i7-10700 обладает 8 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности и способен функционировать на частотах 2,9/4,8 ГГц в базовом/максимальном режимах. В помощь новинке назначили материнскую плату ASUS Z490 Maximus XII Extreme и два модуля оперативной памяти G.SKILL Flare X DDR4-3200 (14-14-14-34), а в соперники определили дуэт AMD Ryzen 7 3700X и ASRock X570 Taichi с этим же набором ОЗУ. Кроме того, новинка от Intel была протестирована с памятью DDR4-2933, повышенными лимитами мощности (Max Turbo), а также с повышенной до ~103 МГц частотой тактового генератора (BCLK).

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В прикладных задачах и синтетических тестах процессор Core i7-10700 в стоковом режиме (PL1 = 65 Вт) продемонстрировал довольно посредственные результаты, в большинстве случаев выступая на уровне 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 3600X, а использование памяти DDR4-2933 ухудшило результат ещё на несколько процентов.

Ситуация меняется кардинальным образом в случае повышения показателей лимита мощности — производительность процессора увеличивается вплоть до 30 % при многопоточной нагрузке, достигая уровня своего основного конкурента в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 3700X.

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Что касается игровой производительности, то в данном случае повышенные лимиты и увеличение частоты шины играют ощутимо меньшую роль. Кроме того, с ростом разрешения прирост практически не виден «невооружённым» глазом. Впрочем, в противостоянии с Ryzen 7 3700X новинка оказывается впереди даже при функционировании в стандартном режиме.

Данный «разгон» не мог не сказаться на энергопотреблении системы: так, в стресс-тесте посредством Prime95 «аппетиты» выросли со 142 Вт до 278 Вт, в то время как игровые «замеры» в Witcher 3 продемонстрировали незначительный рост — с 388 Вт до 393 Вт. При этом тестовая система с оппонентом «красной команды» потребляла 140 Вт и 365 Вт соответственно. Температурные показатели процессора также существенно возросли — с 43 °C в стандартном режиме до 78 °C при «разгоне».

Источник изображений: TechPowerUp

Подводя итог, можно отметить, что в стоковом режиме работы настольный процессор Core i7-10700 мало интересен с точки зрения цена/производительность, особенно в прикладных задачах, в то же время определённые манипуляции с показателем лимита по мощности позволяют новинке практически на равных соперничать с Ryzen 7 3700X. Стоит учесть, что возможности по «разгону» CPU подобным образом предоставляют не только материнские платы на базе топового чипсета Z490, но и более доступные, основанные на наборах системной логики H470, B460 и даже H410.

Для желающих сэкономить некоторую сумму, заплатив $298 вместо $323, можно обратить свой взор на модель с деактивированной графической подсистемой. Впрочем, процессор «красной команды» всё же обойдётся чуть дешевле — около $275.