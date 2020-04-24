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Как известно, несколько дней назад компания AMD официально представила широкой общественности парочку новых моделей своей десктопной линейки Ryzen третьего поколения, призванных навязать конкуренцию 4-ядерным процессорам Intel 10-го поколения семейства Core i3, наконец-то получившим поддержку гиперпоточности, а сегодня известный «сетевой детектив» TUM_APISAK решил порадовать компьютерных энтузиастов очередной порцией данных касательно достижений новинок в тестовом пакете 3DMark Time Spy.

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Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK

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Исходя из имеющихся данных, 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3300X «трудился» на частоте 3,8 ГГц в базовом режиме и ~4,3 ГГц — в максимальном, а его предполагаемый конкурент из стана Intel в лице Core i3-10300, наделённый теми же 4 ядрами/8 потоками, функционировал на частотах 3,7/4,3 ГГц. В подтесте, призванном оценить непосредственно производительность процессора, модель «красной команды» смогла добиться 5395 баллов, превзойдя результат своего оппонента на 3,3 %.

Стоит напомнить, что появление новинок от Intel и AMD на прилавках магазинов ожидается уже через несколько недель — во второй половине мая. Несколько онлайн-площадок уже успели расширить свой ассортимент новыми моделями: так, Ryzen 3 3300X в одном из заморских магазинов оценён в ~$120, в то время как Core i3-10300 в европейской рознице предлагается за €151. Необходимо учесть, что в будущем цены могут быть пересмотрены.