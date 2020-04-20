Если в силу каких-то причин вам оказалось мало трёх новостей о готовности AMD выпустить процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, мы предложим вам четвёртую, как минимум. Дело в том, что один североамериканский магазин уже прописал новинки в своём прайс-листе.

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Источник изображения: Shop BLT

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Младшая модель по имени Ryzen 3 3100 предложена за $104 , она сочетает четыре ядра и восемь потоков с максимальной частотой 3.9 ГГц при уровне TDP не более 65 Вт.

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Источник изображения: Shop BLT

Более дорогой Ryzen 3 3300X предлагает аналогичную комбинацию ядер и потоков, но с более высокой максимальной частотой 4.3 ГГц и лучшими условиями для разгона, подразумеваемыми наличием литеры «X» в обозначении модели и свободным множителем. Стоимость данного процессора в OEM-исполнении достигает $120. Сроки поставки не уточняются, но магазин готов доставить обе модели под заказ.