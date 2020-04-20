Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X продемонстрировали свои розничные цены

+
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке

Если в силу каких-то причин вам оказалось мало трёх новостей о готовности AMD выпустить процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, мы предложим вам четвёртую, как минимум. Дело в том, что один североамериканский магазин уже прописал новинки в своём прайс-листе.

реклама

Источник изображения: Shop BLT

реклама

Младшая модель по имени Ryzen 3 3100 предложена за $104, она сочетает четыре ядра и восемь потоков с максимальной частотой 3.9 ГГц при уровне TDP не более 65 Вт.

реклама

Источник изображения: Shop BLT

Более дорогой Ryzen 3 3300X предлагает аналогичную комбинацию ядер и потоков, но с более высокой максимальной частотой 4.3 ГГц и лучшими условиями для разгона, подразумеваемыми наличием литеры «X» в обозначении модели и свободным множителем. Стоимость данного процессора в OEM-исполнении достигает $120. Сроки поставки не уточняются, но магазин готов доставить обе модели под заказ.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd socket am4 ryzen 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X продемонстрировали свои розничные цены
+
Radeon HD 7970 при помощи очень холодной воды обновил рекорд 3DMark Sky Diver
+
Продажи ноутбуков растут, но производители в растерянности
3
Alibaba вложит в развитие серверной экосистемы не менее $28 млрд
1
Серия Samsung Galaxy S20 уступила предшественнице в популярности на 40%
2
Маска, я тебя знаю: вьетнамские смартфоны смогут распознавать лица пользователей в масках
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 35
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 43

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
53
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
103
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
18
iPhone SE 2020 vs iPhone 8: достойная ли замена устаревшего смартфона
64
Влияние частоты северного моста на игровую производительность на платформе Intel
27
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
14

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
15:11
Я допустим, не слышал эту новость. Но согласен, что это новость не по теме
Американская нефть WTI дешевеет сверхбыстрыми темпами – впервые с 1999 года цена упала ниже 14 долларов за баррель
Bernigan
15:09
Не оправдали себя затраты, не успокаивай себя. Прирост мизер
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
DiLouk
15:08
Может быть можно было купить получше карту. Ну я знал что 6600 это хорошая карта. Пентиум 4 это хороший процессор. А вот то что 6600 бывают кардинально разные по мощности, я не знал. Примерно это же с...
Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
Anastasiya Avdunicheva
15:08
Владела GF4 MX440, GF 5700, GF 8600GT и меня они полностью устраивали на то время.
Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
Юрий Клюев
15:06
сейчас даже бюджетные смартфоны имеют хорошую камеру и нет смысла в понтах,теперь нечем не удивишь,прошло то время. Вот если бы батарею с 10к ампер,чтоб на 3 дня хватало при тех же габаритах,а так всё...
Серия Samsung Galaxy S20 уступила предшественнице в популярности на 40%
Сергей Решетников
15:05
А на Атомах-супербыстрые ноуты,судя по твоему высеру.
Продажи ноутбуков растут, но производители в растерянности
Каа
15:03
Да, тупанул после праздников... думаю про простую 1080.
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
Константин Безрукавый
15:02
Был выбор между ртх 2060, ртх 2060 супер и гтх 1080. Я выбрал 1080 ибо нахуй мне не нужны эти лучи и отражения в лужах и на стекле
Включаем трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре – простая методика для новичков от Нardwaretimes
Тимур Ядгаров
14:58
мало убедительный вывод...
Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
owzod
14:52
не много не так. я уже 30 лет сижу на топах. как только цена падает , скидываешь и берешь за пол цены новый топ.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем