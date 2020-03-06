Стала известна стоимость всей линейки настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S)
До выхода настольных процессоров Intel 10-го поколения, по имеющимся данным, остались считанные недели, поэтому неудивительно, что новинки уже успели «засветиться» в ряде бенчмарков, а уже сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, стали известны цены новых моделей в одном из зарубежных магазинов.
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Источник изображения: Intel
рекламаСогласно представленным данным, за младшие 2-ядерные процессоры, Celeron G5900(T) и G5920, попросят 47-58 евро; 2-ядерные 4-поточные модели, Pentium G6400(T), G6500(T) и G6600, оценены в 70, 81 и 92 евро; стоимость представителей семейства Core i3, наделённых 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности, в лице Core i3-10100(T), Core i3-10300(T) и Core i3-10320 остановится на отметке в 129, 151 и 162 евро; их 6-ядерные 12-поточные «собратья», Core i5-10400F, Core i5-10400(T), Core i5-10500(T), Core i5-10600(T), Core i5-10600KF и Core i5-10600K будут предлагаться за 163, 190, 200, 222, 236 и 263 евро соответственно; цена 8-ядерных CPU, наделённых поддержкой технологии гиперпоточности, в лице Core i7-10700F, Core i7-10700(T), Core i7-10700KF и Core i7-10700K составит 308, 335, 362 и 389 евро; приобрести флагманские 10-ядерные 20-поточные модели в лице Core i9-10900F, Core i9-10900(T), Core i9-10900KF и Core i9-10900K можно будет за 425, 452, 475 и 504 евро соответственно.
|Модель
|Кол-во ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Стоимость, евро
|Core i9-10900K
|10/20
|3,7
|504
|Core i9-10900KF
|10/20
|3,7
|475
|Core i9-10900
|10/20
|2,8
|452
|Core i9-10900F
|10/20
|2,8
|425
|Core i9-10900T
|10/20
|1,9
|452
|Core i7-10700K
|8/16
|3,8
|389
|Core i7-10700KF
|8/16
|3,8
|362
|Core i7-10700
|8/16
|2,9
|335
|Core i7-10700F
|8/16
|2,9
|308
|Core i7-10700T
|8/16
|2,0
|335
|Core i5-10600K
|6/12
|4,1
|263
|Core i5-10600KF
|6/12
|4,1
|236
|Core i5-10600
|6/12
|3,3
|222
|Core i5-10600T
|6/12
|2,4
|222
|Core i5-10500
|6/12
|3,1
|200
|Core i5-10500T
|6/12
|2,3
|200
|Core i5-10400
|6/12
|2,9
|190
|Core i5-10400F
|6/12
|2,9
|163
|Core i5-10400T
|6/12
|2,0
|190
|Core i3-10320
|4/8
|3,8
|162
|Core i3-10300
|4/8
|3,7
|151
|Core i3-10300T
|4/8
|3,0
|151
|Core i3-10100
|4/8
|3,6
|129
|Core i3-10100T
|4/8
|3,0
|129
|Pentium G6600
|2/4
|4,2
|92
|Pentium G6500
|2/4
|4,1
|81
|Pentium G6400
|2/4
|4,0
|70
|Pentium G6400T
|2/4
|3,4
|70
|Celeron G5920
|2/2
|3,5
|58
|Celeron G5900
|2/2
|3,4
|47
|Celeron G5900T
|2/2
|3,2
|47
рекламаКроме того, стоимость процессоров, предназначенных для профессионального применения, также стала достоянием общественности: процессоры Intel Xeon W-1250, W-1250P, W-1270, W-1270P, W-1290(T) и W-1290P оценены в 270, 330, 384, 454, 525 и 573 евро соответственно. Стоит отметить, что все цены приведены без учёта НДС.
|Модель
|Базовая частота, ГГц
|Стоимость, евро
|W-1290P
|3,7
|573
|W-1290
|3,2
|525
|W-1290T
|1,9
|525
|W-1270P
|3,8
|454
|W-1270
|3,4
|384
|W-1250P
|4,1
|330
|W-1250
|3,3
|270
рекламаТаким образом, Intel не изменяет основам своей ценовой политики, оставляя всё те же ценовые рамки для новых моделей соответствующих семейств, однако при этом добавляя поддержку технологии Hyper-Threading для процессоров Core i3 и Core i5, а также наделяя флагманские CPU парой дополнительных ядер.
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