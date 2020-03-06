Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стала известна стоимость всей линейки настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S)

для раздела Блоги
+
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
Ситилинк рушит цену 9900K
Еще одна крутая 2070 и даже дешевле
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

До выхода настольных процессоров Intel 10-го поколения, по имеющимся данным, остались считанные недели, поэтому неудивительно, что новинки уже успели «засветиться» в ряде бенчмарков, а уже сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, стали известны цены новых моделей в одном из зарубежных магазинов.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Согласно представленным данным, за младшие 2-ядерные процессоры, Celeron G5900(T) и G5920, попросят 47-58 евро; 2-ядерные 4-поточные модели, Pentium G6400(T), G6500(T) и G6600, оценены в 70, 81 и 92 евро; стоимость представителей семейства Core i3, наделённых 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности, в лице Core i3-10100(T), Core i3-10300(T) и Core i3-10320 остановится на отметке в 129, 151 и 162 евро; их 6-ядерные 12-поточные «собратья», Core i5-10400F, Core i5-10400(T), Core i5-10500(T), Core i5-10600(T), Core i5-10600KF и Core i5-10600K будут предлагаться за 163, 190, 200, 222, 236 и 263 евро соответственно; цена 8-ядерных CPU, наделённых поддержкой технологии гиперпоточности, в лице Core i7-10700F, Core i7-10700(T), Core i7-10700KF и Core i7-10700K составит 308, 335, 362 и 389 евро; приобрести флагманские 10-ядерные 20-поточные модели в лице Core i9-10900F, Core i9-10900(T), Core i9-10900KF и Core i9-10900K можно будет за 425, 452, 475 и 504 евро соответственно.

Модель Кол-во ядер/потоков  Базовая частота, ГГц Стоимость, евро
Core i9-10900K 10/20 3,7 504
Core i9-10900KF 10/20 3,7 475
Core i9-10900 10/20 2,8 452
Core i9-10900F 10/20 2,8 425
Core i9-10900T 10/20 1,9 452
Core i7-10700K 8/16 3,8 389
Core i7-10700KF 8/16 3,8 362
Core i7-10700 8/16 2,9 335
Core i7-10700F 8/16 2,9 308
Core i7-10700T 8/16 2,0 335
Core i5-10600K 6/12 4,1 263
Core i5-10600KF 6/12 4,1 236
Core i5-10600 6/12 3,3 222
Core i5-10600T 6/12 2,4 222
Core i5-10500 6/12 3,1 200
Core i5-10500T 6/12 2,3 200
Core i5-10400 6/12 2,9 190
Core i5-10400F 6/12 2,9 163
Core i5-10400T 6/12 2,0 190
Core i3-10320 4/8 3,8 162
Core i3-10300 4/8 3,7 151
Core i3-10300T 4/8 3,0 151
Core i3-10100 4/8 3,6 129
Core i3-10100T 4/8 3,0 129
Pentium G6600 2/4 4,2 92
Pentium G6500 2/4 4,1 81
Pentium G6400 2/4 4,0 70
Pentium G6400T 2/4 3,4 70
Celeron G5920 2/2 3,5 58
Celeron G5900 2/2 3,4 47
Celeron G5900T 2/2 3,2 47


реклама

Кроме того, стоимость процессоров, предназначенных для профессионального применения, также стала достоянием общественности: процессоры Intel Xeon W-1250, W-1250P, W-1270, W-1270P, W-1290(T) и W-1290P оценены в 270, 330, 384, 454, 525 и 573 евро соответственно. Стоит отметить, что все цены приведены без учёта НДС.

Модель Базовая частота, ГГц Стоимость, евро
W-1290P 3,7 573
W-1290 3,2 525
W-1290T 1,9 525
W-1270P 3,8 454
W-1270 3,4 384
W-1250P 4,1 330
W-1250 3,3 270


реклама

Таким образом, Intel не изменяет основам своей ценовой политики, оставляя всё те же ценовые рамки для новых моделей соответствующих семейств, однако при этом добавляя поддержку технологии Hyper-Threading для процессоров Core i3 и Core i5, а также наделяя флагманские CPU парой дополнительных ядер.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel comet lake-s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
28
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
118
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
52
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
18

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 118
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 52
Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
28 февраля 2020 80
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
26 февраля 2020 25
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
2 марта 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дизайн игровой приставки Sony PlayStation 5 засветился на первых правдоподобных изображениях
17
NVIDIA готовит переворот в мире геймерских компактных устройств, обещая прирост производительности в 50%
15
Крякающие NVIDIA RTX 2070/2080/Super: эпидемия поразила последние ревизии видеокарт - причина в системе охлаждения
32
Тема Led Cars v11 для MIUI 11 порадует фанов Xiaomi
3
AMD Ryzen 7 4800H впервые показал свои способности в игровом тесте и бенчмарке Cinebench R15
83
5 игр уже взломаны, 35 ждут своей очереди: хакер, который обещал искоренить Denuvo, принялся за дело
30
В Steam вышел симулятор ходьбы, который тут же стали сравнивать с Death Stranding
+
Процессоры Intel Core 10-го поколения обходят AMD Ryzen на 10% при 2-кратной разнице в стоимости
28
EA наглядно продемонстрировала улучшение графики в Command & Conquer Remastered
13
NVIDIA GeForce GTX 1060 – всё ещё самая популярная видеокарта
44
8-ядерный китайский процессор Hygon Dhyana обходит AMD Ryzen 5 1600X – сомнительный триумф полупроводниковых технологий поднебесной от Аnandtech
69
Radeon RX 5700 против RTX 2060 Super - что выбирать геймеру по мнению экспертов Hardwaretimes
68
Первые тесты видеокарты Intel Xe разочаровали экспертов – никакой конкуренции с AMD и NVIDIA не будет
19
Обнаружена очередная уязвимость в чипах Intel — её невозможно полностью устранить
70
Sea Sonic представила инновационный блок питания в необычном форм-факторе
30
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3 появятся в конце текущего года
37
Xbox Series X и PlayStation 5 будут использовать архитектуру RDNA 2 с поддержкой Ray Tracing
7
AMD Ryzen 3 1200 тоже переходит на 12-нм техпроцесс
27
Шварценеггер против российского робота Promobot – Железный Арни требует 10 миллионов долларов в качестве «Возмещения ущерба»
38
Графические процессоры Navi 2X с архитектурой RDNA 2 появятся в конце 2020 года — показатель производительность/ватт увеличится на 50 %
24

Популярные статьи

AMD – американский разум и китайское хладнокровие
34
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
15
Особенности охлаждения видеокарты внутри корпуса
33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
24
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
28
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
121
Краткий обзор и тестирование GOODRAM IRIDIUM Pro DDR4 3600 МГц 2х16 Гб, сравнение производительности двух и четырех планок ОЗУ
30
GTA 6: сбор всех "новостей" в одном месте
+

Сейчас обсуждают

mazahakaruss
15:18
Ну те же ядра как и в nVidia Radeon 2080XT
Radeon RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 SUPER – чистая победа видеокарты AMD в тестах Hardware Times
lesik78
15:18
откуда инфа?
Лидерство в области литографии AMD рассчитывает сохранить и в 2022 году
E1nher1
15:17
Эх, вот бы амуде мне заслала... Я бы протестил.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
E1nher1
15:16
Сам в шоке после своей p8z68 deluxe , но эта мать годная. Толстый текстолит важнее размеров.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
RadeoForce
15:16
смысл есть, утверждаю как владелец оного. Возможно, 3900Х или 3950Х и нет смысла гнать по множителю без водянки, но 6-8-ядерные - вполне
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
omoikane
15:16
Что за логика? она не стоит в долларах 7к руб. У нее есть цена в долларах/евро, а остальное по курсу рубля, курс рубля такой какой есть. И дело вообще не в нем, а в доходах населения, хоть бы матчасть...
Radeon RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 SUPER – чистая победа видеокарты AMD в тестах Hardware Times
Archont
15:15
Первые тесты видеокарты Intel Xe разочаровали экспертов – никакой конкуренции с AMD и NVIDIA не будет
RadeoForce
15:15
"...Нормальная башня - это около 3т.р..." башню с отводом тепла 120-130ВТ можно найти до 1500 рублей, этого будет вполне достаточно. Цитата из обзора: "...Могу кратко сказать, что сила тока в макси...
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
Shock Memes
15:14
Ну вроде большая часть игр так и сделаны,просто только дс назвали стимулятором доставщика, а так, куда не глянь в играх иди оттуда туда, принеси то се.
Хидео Кодзима считает, что через несколько лет игроки пересмотрят своё отношение к Death Stranding
ЛехаСектоид
15:14
Мне при виде этих микро огрызков как-то грустно становится.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем