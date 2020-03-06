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До выхода настольных процессоров Intel 10-го поколения, по имеющимся данным, остались считанные недели, поэтому неудивительно, что новинки уже успели «засветиться» в ряде бенчмарков, а уже сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, стали известны цены новых моделей в одном из зарубежных магазинов.

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Источник изображения: Intel

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Модель Кол-во ядер/потоков Базовая частота, ГГц Стоимость, евро Core i9-10900K 10/20 3,7 504 Core i9-10900KF 10/20 3,7 475 Core i9-10900 10/20 2,8 452 Core i9-10900F 10/20 2,8 425 Core i9-10900T 10/20 1,9 452 Core i7-10700K 8/16 3,8 389 Core i7-10700KF 8/16 3,8 362 Core i7-10700 8/16 2,9 335 Core i7-10700F 8/16 2,9 308 Core i7-10700T 8/16 2,0 335 Core i5-10600K 6/12 4,1 263 Core i5-10600KF 6/12 4,1 236 Core i5-10600 6/12 3,3 222 Core i5-10600T 6/12 2,4 222 Core i5-10500 6/12 3,1 200 Core i5-10500T 6/12 2,3 200 Core i5-10400 6/12 2,9 190 Core i5-10400F 6/12 2,9 163 Core i5-10400T 6/12 2,0 190 Core i3-10320 4/8 3,8 162 Core i3-10300 4/8 3,7 151 Core i3-10300T 4/8 3,0 151 Core i3-10100 4/8 3,6 129 Core i3-10100T 4/8 3,0 129 Pentium G6600 2/4 4,2 92 Pentium G6500 2/4 4,1 81 Pentium G6400 2/4 4,0 70 Pentium G6400T 2/4 3,4 70 Celeron G5920 2/2 3,5 58 Celeron G5900 2/2 3,4 47 Celeron G5900T 2/2 3,2 47

Согласно представленным данным, за младшие 2-ядерные процессоры, Celeron G5900(T) и G5920, попросят 47-58 евро; 2-ядерные 4-поточные модели, Pentium G6400(T), G6500(T) и G6600, оценены в 70, 81 и 92 евро; стоимость представителей семейства Core i3, наделённых 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности, в лице Core i3-10100(T), Core i3-10300(T) и Core i3-10320 остановится на отметке в 129, 151 и 162 евро; их 6-ядерные 12-поточные «собратья», Core i5-10400F, Core i5-10400(T), Core i5-10500(T), Core i5-10600(T), Core i5-10600KF и Core i5-10600K будут предлагаться за 163, 190, 200, 222, 236 и 263 евро соответственно; цена 8-ядерных CPU, наделённых поддержкой технологии гиперпоточности, в лице Core i7-10700F, Core i7-10700(T), Core i7-10700KF и Core i7-10700K составит 308, 335, 362 и 389 евро; приобрести флагманские 10-ядерные 20-поточные модели в лице Core i9-10900F, Core i9-10900(T), Core i9-10900KF и Core i9-10900K можно будет за 425, 452, 475 и 504 евро соответственно.





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Модель Базовая частота, ГГц Стоимость, евро W-1290P 3,7 573 W-1290 3,2 525 W-1290T 1,9 525 W-1270P 3,8 454 W-1270 3,4 384 W-1250P 4,1 330 W-1250 3,3 270

Кроме того, стоимость процессоров, предназначенных для профессионального применения, также стала достоянием общественности: процессоры Intel Xeon W-1250, W-1250P, W-1270, W-1270P, W-1290(T) и W-1290P оценены в 270, 330, 384, 454, 525 и 573 евро соответственно. Стоит отметить, что все цены приведены без учёта НДС.





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Таким образом, Intel не изменяет основам своей ценовой политики, оставляя всё те же ценовые рамки для новых моделей соответствующих семейств, однако при этом добавляя поддержку технологии Hyper-Threading для процессоров Core i3 и Core i5, а также наделяя флагманские CPU парой дополнительных ядер.



