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Экспансия технологии трассировки лучей в реальном времени, продвигаемая компанией NVIDIA, похоже, графическим рынком не ограничится: так, судя по сообщению одного из сотрудников компании на официальном форуме, специалисты «зелёной команды» начинают этап тестирования бета-версии плагина NVIDIA RTX Voice, который, задействуя возможности видеокарт с поддержкой рейтрейсинга, способен удалять все лишние шумы из голосовых чатов или трансляций.

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Для того, чтобы самостоятельно протестировать новый продукт, необходимо скачать установочный файл с официального сайта и произвести процесс инсталляции, а затем запустить приложение RTX Voice и активировать шумоподавитель для микрофона (или для динамиков в случае необходимости). После этого следует войти в настройки приложения, используемого для проведения трансляций или чатов, и выбрать NVIDIA RTX Voice в разделе «Аудио» для микрофона или динамиков.

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В настоящий момент в полной мере поддерживаются следующие приложения: Google Chrome, Twitch, Discord, OBS Studio, XSplit Gamecaster и Broadcaster. А вот в Skype, Slack, Zoom и WebEx пользователь может столкнуться с некоторыми проблемами.

Стоит учесть, что для того, чтобы протестировать новую утилиту, понадобится графический адаптер с аппаратной поддержкой NVIDIA RTX (Quadro или GeForce), операционная система Windows 10 и драйвера версии 410.18 (или новее).