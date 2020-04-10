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Производительность обновлённых мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070 увеличится

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Несколько дней назад компания NVIDIA обновила линейку своих мобильных видеокарт GeForce RTX 20, явив компьютерному миру две новые модели — GeForce RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER. Как оказалось, у приверженцев мобильных устройств, оснащённых видеоадаптерами «зелёной команды», есть ещё один повод для радости: по информации ресурса ComputerBase, компания NVIDIA без лишнего шума обновила ещё парочку «старых» моделей — GeForce RTX 2060 (Max-Q) и GeForce RTX 2070 (Max-Q).

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Сохранив своё прежнее название, обе видеокарты получили новую маркировку GPU (N18E-G1-B для RTX 2060, N18E-G1R для RTX 2070) и существенное улучшение подсистемы памяти — теперь данные модели снабжаются низковольтной VRAM типа GDDR6 (1.25 В против 1.35 В). По словам представителя компании Schenker Technologies, благодаря сократившимся «аппетитам» видеопамяти графический процессор сможет использовать бо́льшую долю от общей величины энергопотребления, в результате чего производительность обновлённых моделей по сравнению с их «стандартными» предшественницами отличается в сторону повышения.

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Источник изображения: ComputerBase

Ещё одним немаловажным фактором прироста производительности GeForce RTX 2060 стало увеличение предела TGP с 90 Вт у оригинальной модели до 115 Вт у обновлённой — именно столько же отведено и GeForce RTX 2070.

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Таким образом, желающим обзавестись новеньким ноутбуком, оснащённым видеокартами RTX 2060 или RTX 2070, теперь следует тщательно изучать параметры его графической подсистемы, ведь бо́льшая производительность никому не помешает.

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