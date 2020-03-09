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Весьма амбициозные планы Intel по завоеванию рынка графических решений пока что трансформировались лишь в достаточно посредственный по уровню быстродействия графический адаптер под кодовым именем DG1, однако это только начало длинного пути. Как известно, первое поколение графических процессоров Intel Xe будет производиться по 10-нм технологическим нормам на собственных заводах «синей команды», которые, судя по имеющимся данным, до сих пор не справляются с возросшей нагрузкой. Возможно, именно поэтому, согласно информации ресурса TechNews, выпуск GPU следующих поколений будет возложен на «плечи» ещё одного производственного гиганта — TSMC.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что, благодаря ряду «утечек», ранее стало известно, что к производству графических чипов Intel тайваньская компания может приступить начиная с GPU второго поколения с кодовым названием DG2, причём ранее говорилось о 7-нм технологических нормах, однако, если верить источнику, будущий графический процессор, ожидаемый в 2021 году, вполне может мигрировать на 6-нм техпроцесс с использованием EUV-литографии.

Кроме того, в случае успешного партнёрства Intel сможет использовать производственные мощности TSMC и в будущем, в результате чего в 2022 году могут появиться 3-нм графические процессоры следующего поколения.

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Таким образом, если слухи верны, а планы Intel не изменятся, объединение усилий с TSMC позволит «синей команде» встать в один ряд со своими конкурентами в лице AMD и NVIDIA, которые также успешно пользуются услугами тайваньского гиганта, а что в конечном итоге из этого выйдет, покажет время.